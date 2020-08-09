الذرة والحديد والخشب أهم ما استقبله ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي (جراف)

استقبل ميناء دمياط، خلال الأسبوع الماضي، عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المختلفة، ووصل الميناء 12 سفينة حاويات، و30 سفينة بضائع عامة، فيما غادر 10 سفن حاويات، و26 سفينة بضائع عامة، وعدد السفن الموجودة بالميناء خلال الفترة سالفة الذكر بلغ 107 سفن، طبقًا لتأكيدات المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط.

وأضاف المركز أن الميناء استقبل 41146 طن حديد، و13254 طن خشب (أبلاكاش)، و42581 طن خردة.

كما استقبل الميناء 64021 طن ذرة، و4866 طن خشب زان، و6527 طن قمح، و7500 طن كسب صويا.

وفي سياق متصل، أوضح المركز الإعلامي أن الميناء قام بتصدير عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المتنوعة مثل 53453 طن يوريا، و5500 طن داي أمونيوم.

كما قام الميناء بتصدير 13200 طن رمل، و12760 طن مولاس.

ولفت المركز الاعلامي إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1839 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 1800 حاوية مكافئة، حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 8680 حاوية مكافئة.

وأوضح المركز الاعلامي أن حركة الصادر من الحاويات تضمنت العديد من المنتجات الزراعية المختلفة مثل الفواكه (عنب وفراولة)، وخضروات (بامية وخضار مشكل مجمد)، وحاصلات زراعية (نعناع وكركديه وزيتون أخضر)، ويتم تصديرهم إلى الأردن والإمارات والسعودية والجزائر والمغرب وأمريكا وانجلترا وسلوفينيا وإيطاليا وإسبانيا وغيرهم من الدول.

الجدير بالذكر أن يوم الثلاثاء الماضي كان أكثر الأيام في استقبال السفن، وبلغ العدد 11 سفينة (سفينة حاويات، و10 بضائع عامة)، وكان يوم الخميس أكثر الأيام في مغادرة السفن، حيث غادر الميناء 9 سفن (3 حاويات، و6 بضائع عامة)