الذرة والحديد والخشب أهم ما استقبله ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي (جراف)

استقبل ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المختلفة، ووصل الميناء 47 سفينة حاويات وبضائع عامة، فيما غادر 40 سفينة حاويات وبضائع عامة.. وقال المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط إن عدد السفن الموجودة بالميناء خلال الفترة سالفة الذكر بلغ 160 سفينة.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن الميناء استقبل 30500 طن ذرة و6100 طن أرز و5800 طن عدس و3512 طن رخام.

كما استقبل الميناء أيضا 28326 طن حديد و19965 طن خردة و2063 طن خشب زان و14350 طن أبلاكاش و474 طن معدات.

وفي سياق متصل، استقبل ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي ناقلة الغاز المسال (KITA LNG) التي ترفع علم مالطا، ويبلغ طولها 295 مترا وبعرض 44 مترا، إذ قامت بتحميل شحنة تبلغ حوالى 61 ألف طن من الغاز المسال.

وأضاف المركز الإعلامي أن الميناء قام بتصدير عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المتنوعة مثل 13669 طن يوريا و11162 طن كوارتز.

كما قام ميناء دمياط أيضا بتصدير 3038 طن رمل و39750 طن بضائع متنوعة و2073 طن علف بنجر و312 طن معدات.

وذكر المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 3191 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 1206 حاويات مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 9336 حاوية مكافئة.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن يوم الثلاثاء كان أكثر الأيام في استقبال السفن، حيث بلغ العدد 13 سفينة.

وأوضح المركز أن يوم الجمعة كان أكثر الأيام في مغادرة السفن، حيث غادر الميناء 11 سفينة.

يذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.