الذرة والجازولين والفحم أهم ما استقبلته الموانئ اليوم

محمود محسنشهدت اليوم الموانئ نشاطا كبيرا في حركة السفن والشاحنات، حيث وصل وغادر 1754 راكب بموانئ البحر الأحمر فضلا عن تداول 383 شاحنة، فيما استقبل ميناء الإسكندرية عشرات الآلاف من الأطنان من الذرة والجازولين والفحم.وفي غضون ذلك استقبل ميناء دمياط سفينتي حاويات وسفينتي بضائع عامة، وفي السطور الت

محمود محسن





شهدت اليوم الموانئ نشاطا كبيرا في حركة السفن والشاحنات، حيث وصل وغادر 1754 راكب بموانئ البحر الأحمر فضلا عن تداول 383 شاحنة، فيما استقبل ميناء الإسكندرية عشرات الآلاف من الأطنان من الذرة والجازولين والفحم.

وفي غضون ذلك استقبل ميناء دمياط سفينتي حاويات وسفينتي بضائع عامة، وفي السطور التالية تفاصيل حركة الموانئ.



ميناء الإسكندرية





صرح رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية أن الميناء يشهد اليوم نشاطاً في حركة السفن والشاحنات واستقبال السلع الاستراتيجية.

وأوضح الغندور أن يجري تفريغ السفينة “فولجوترانس” المحملة بـ 6 آلاف طن زيت عباد الشمس قادمة من روسيا، والسفينة “ال بي سي ايرث” المحملة بـ 66 ألف فول صويا قادمة من أمريكا، والسفينة “ليمنتيدور” المحملة بــ 56 ألف طن ذرة قادمة من أوكرانيا .

ولفت الغندور إلى أن العاملون يقومون بتفريغ أيضا السفينة “هيستيريا جياد” المحملة بــ 32 ألف طن جازولين قادمة من رومانيا، والسفينة “بحري جاسمين” المحملة بـ 31 ألف طن جازولين قادمة من السعودية، كما يجري تفريغ العبارة “جراند ميدينيتيرنيو” المحملة بــ 600 سيارة ملاكي قادمة من قبرص، ويجري تفريغ السفينة “دي اند كي” المحملة بــ 29 ألف طن سولار قادمة من مالطا، والسفينة “تورم جيدا” المحملة بــ 30 ألف طن سولار قادمة من السعودية، والسفينتين “سوفيا ار” و “يوانن سي” المحتلتين بـ 89 ألف طن فحم قادمتين من أمريكا.

وأضاف الغندور أن إجمالي السفن المتواجدة بالميناء بلغ 128 سفينة، وغادرت الميناء 9 سفن، ووصلت 11 سفينة، وتراكي على الأرصفة 31 سفينة، كما سجل النظام الإلكتروني على البوابات دخول وخروج 11 الف شاحنة عامة من وإلي الميناء خلال الـ 24 ساعة الماضية، بالإضافة إلى خروج 30 شاحنة قمح محملة بــ 9000 طن، ووصل مخزون الغلال بالميناء ثمانيمائة وسبعة واربعون طنا منهم 409 ألف طن قمح.

ومن جهته وجه اللواء بحري مدحت عطية رئيس هيئة الميناء بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل دخول وخروج هذه الشحنات من وإلى الميناء بيسر وأمان والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات.



ميناء سفاجا





وعلى صعيد متصل قال ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر ان ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 114 راكب و 107 شاحنة وسيارتان، بينما تغادر السفينتين مسرة والنوى اكسبريس، وعلى متنهم 280 راكب و 83 شاحنة بضائع و 14 سيارة.

وشهد الميناء أمس استقبال السفينة الرياض وعلى متنها 203 راكب و 7 شاحنات بضائع و 7 شاحنات عفش ركاب و 18 سيارة، وغادرت السفينتين الرياض وبوسيدون اكسبريس، وعلى متنهم 306 راكب و 106 شاحنة بضائع و 33 سيارة.



ميناء نويبع





وأضاف يوسف أن ميناء نويبع يشهد وصول وسفر 851 راكب وتداول 73 شاحنة، حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهى ايلة وسينا وبريدج، وعلى متنهم 190 راكب و 10 برادات و 6 تريلات وسيارة.

بينما شهد الميناء أمس استقبال السفينة سينا وعلى متنها 186 راكب و 7 برادات و 4 تريلات وباصان جيت، بينما غادرت ثلاث سفن ايلة وسينا وبريدج، وعلى متنهم 475 راكب و 33 براد و 13 تريلا وباص جيت.



ميناء دمياط





استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينتي حاويات وسفينتي بضائع عامة، فيما غادرت 4 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 18 سفينة، بالإضافة إلى 7 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف المركز الاعلامي أن غادر الميناء قطار محمل بـ 1310 أطنان قمح، بينما غادر 63 سيارة نقل محملة بـ 2857 طن قمح.

وأشار المركز الاعلامي إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 103789 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 27972 طنا.

ولفت المركز الاعلامي إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 6300 طن يوريا، و2130 طن فوسفات، و 14000 طن ملح، و 11880 طن رمل، و 1000 طن ألواح جبس.

الجدير بالذكر أن الكراكة مكة تواصل أعمال صيانة الممر الملاحي للميناء، حيث قامت حتى اليوم بتكريك كمية 141906 أمتار مكعبة، حفاظا على سلامة وامان السفن بعد النوات الاخيرة التى تعرض لها الميناء.