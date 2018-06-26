الذرة والبوتاجاز والفحم في صدارة نشاط الموانئ الثلاثاء

محمود محسنشهدت اليوم الثلاثاء، الموانئ نشاطا كبيرا في حركة السفن والشاحنات.ووصل وغادر 1760 راكب بموانئ البحر الأحمر بالإضافة إلى تداول 377 شاحنة، في حين استقبل ميناء الإسكندرية عشرات الآلاف من الأطنان من الذرة والبوتاجاز والفحم كوك وغيرهم من السلع.وفي هذه الأثناء استقبل ميناء دمياط سفينتى حاوي

محمود محسن

شهدت اليوم الثلاثاء، الموانئ نشاطا كبيرا في حركة السفن والشاحنات.

ووصل وغادر 1760 راكب بموانئ البحر الأحمر بالإضافة إلى تداول 377 شاحنة، في حين استقبل ميناء الإسكندرية عشرات الآلاف من الأطنان من الذرة والبوتاجاز والفحم كوك وغيرهم من السلع.

وفي هذه الأثناء استقبل ميناء دمياط سفينتى حاويات و 9 سفن بضائع عامة.

وفي السطور التالية تفاصيل حركة الموانئ.



ميناء الإسكندرية



صرح رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية أن الميناء يشهد اليوم الثلاثاء نشاطاً في حركة السفن والشاحنات واستقبال السلع الاستراتيجية.

وأشار الغندور إلى أن العاملون يقومون بتفريغ السفينة “كيمال كي” المحملة بـ 11 ألف طن زيت عباد الشمس قادمة من أوكرانيا، بالإضافة إلى السفينة “فوج ديفينتي” وعلي متنها 30 ألف طن ذرة قادمة من اليونان.

وأضاف الغندور أن يجري تفريغ أيضا السفينة “انيرجي جاز” المحملة بــ 12 ألف طن بوتاجاز قادمة من الجزائر، والسفينة “بالك سكاي وان” وعلي متنها28 ألف طن مازوت قادمة من إسبانيا، كما يجري تفريغ السفينتين “انجيلكا كي” المحملة بــ 31 ألف طن سولار قادمة من اليونان، والسفينة “بالإسكندرية ساو” المحملة بــ 30 ألف طن سولار قادمة من روسيا، والسفينة “سي ستار تراديشان” علي متنها 23 ألف طن فحم كوك من رومانيا، كما يجري تفريغ العبارة “مورننج كومبوسر” المحملة بـ 1114 سيارة ماركات مختلفة قادمة من أيطاليا.

وأوضح الغندور أن إجمالي السفن المتواجدة بالميناء بلغ 143 سفينة، وغادرت الميناء 11 سفينة، ووصلت 12 سفينة، وتراكي على الأرصفة 31 سفينة، كما سجل النظام الإلكتروني علي البوابات دخول وخروج 10 آلاف شاحنة عامة من وإلي الميناء خلال الـ 24 ساعة الماضية، وخروج 100 شاحنة قمح محملة بــ 30 ألف طن، ووصل مخزون الغلال بالميناء مليون وثلاثمائة وواحد وثلاثون ألف طنا منهم 481 ألف طن قمح .

ومن جهته وجه اللواء بحري مدحت عطية رئيس هيئة الميناء بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل دخول وخروج البضائع والشاحنات والسفن من وإلى الميناء بيسر وأمان، والتأكد من صلاحية السلع الغذائية ومطابقتها للمواصفات والاستخدام الآدمي .



ميناء سفاجا





وعلى صعيد متصل قال ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر ان ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينتين مسرة ونما اكسبريس، وعلى متنهم 366 راكب و 31 شاحنة بضائع و 13 شاحنة عفش ركاب و 19 سيارة، بينما تغادر السفينة الحرية 2 وعلى متنها 64 شاحنة.

فيما شهد الميناء أمس استقبال السفينتين الحرية 2 وبوسيدون اكسبريس، وعلى متنهم 122 راكب و 105 شاحنة و 5 سيارات، فيما غادرت السفينتين مسرة ونما اكسبريس وعلى متنهم 403 راكب و 67 شاحنة و 17 سيارة.



ميناء نويبع





وأضاف يوسف أن ميناء نويبع يشهد وصول وسفر 560 راكب وتداول 97 شاحنة، حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينتين ايلة وبريدج وعلى متنهم 221 راكب و11 براد و17 تريلا و 7 سيارات.

بينما شهد الميناء أمس استقبال السفينتين ايلة وبريدج وعلى متنهم 216 راكب و23 براد و17 تريلا و 9 سيارات، بينما غادرت السفينتين ايلة وبريدج وعلى متنهم 123 راكب و 9 برادات و 20 تريلا وسيارة.



ميناء الغردقة





وتجدر الإشارة إلى أن ميناء الغردقة استقبل العبارة القاهرة وعلى متنها 309 راكب و 39 سيارة.



ميناء دمياط





وفي نفس السياق استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينتى حاويات و 9 سفن بضائع عامة، فيما غادر سفينتا حاويات و 8 سفن بضائع عامة .

وأصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 23 سفينة، بالإضافة إلى 27 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف المركز الاعلامي أن غادر 1128 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 51358 طن من البضائع العامة، منها 52 سيارة نقل محملة بـ 2311 طن قمح .

الجدير بالذكر أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 34220 طن، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 26368 طنا.

ولفت المركز الاعلامي إلى أن الميناء استقبل في الواحدة والنصف مساء أمس الاثنين قطار محمل بـ 1000 طن كسر حجارة لزوم أعمال ردم مواسير الغاز في قاع البحر .

وأوضح المركز الاعلامي أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 4800 طن يوريا و 13550 طن ملح و4787 طن فوسفات و 912 طن نترات أمونيوم و 1750 طن رمل .

كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 386 حاوية مكافئة وحركة الوارد 112 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1229 حاوية مكافئة، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 11029 طن قمح و 1589 طن حديد .

