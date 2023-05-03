الذرة تنخفض.. أسعار الأعلاف اليوم الأربعاء3-5-2023

تفاوتت أسعار الأعلاف والخامات اليوم الأربعاء 3-5 -2023 وتأرجح سعر طن العلف المخصص لتسمين الدواجن بين 28600 و 29500 جنيها وعلف الماشية 20 ألف جنيه للطن وأعلاف البط ودواجن البيض من 25000 جنيها إلي 27000 في ظل استمرار ارتفاع اسعار الاعلاف والخامات العلفية .

وأكد التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني – وهي المادة الخام للعلف – سجلت 18000 جنيه بدلا من 18300 جنيها وذلك دون احتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيها للطن .

أسعار أعلاف الدواجن

وأفاد التجار أن سعر الذرة الأوكراني والأمريكي والبلغاري والصربي والروماني سجلت 16000 بدلا من 16300 جنيها، والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني سجلت 18600 بدلا من 18900 جنيها دون احتساب النقل الداخلي أيضا ومكسب تاجر التجزئة.

وقال التجار إن سعر طن كسب الصويا” بروتين 44 %” سجل 41000 جنيه للأنواع المحلية و بروتين 46 % سجل 42000 جنيها للمحلي والمستورد وسجل طن كسب العباد بروتين 36% نحو 28 ألف و800 جنيه والجلوتوفيد المحلي سجل 18000 جنيها والردة 12300جنيه للطن بزيادة 100 جنيها .

أسعار الأعلاف اليوم

وألمح التجار إلي أن سعر طن الجيلوتين المستورد بروتين 60% سجل 50000 جنيها للمستورد و 49700 جنيه للأنواع المحلية والردة المحلية 12300 جنيها ومستخلص بذرة القطن ب17 ألف جنيه وكسب العباد المحلي 16 ألف جنيه .

وقال التجار إن سعر طن بذور الصويا المستوردة 42500 جنيها للطن الواحد والمحلية 34000 وقشر الصويا 13500جنيها وكسر الصويا 20000 جنيها للطن بروتين 20% والذرة الصفراء المحلية 19100 جنيها والذرة البيضاء المحلية 18900.

وأفاد التجار أن عودة خامات الأعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى التباين خلال الفترة الماضية بسبب إنخفاض الكميات في الاسواق و تأرجح أسعار الأعلاف في البورصات العالمية بالرغم من وصول الكميات من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضيةوارتفاع وزيادة الافراجات وزيادة سعر صرف الدولار.

أسعار الأعلاف

وكشف التجار أن هناك استمرارية لندرة بذور الصويا المستوردة في الأسواق بينما سجلت الأصناف المستوردة 41500 جنيه طن علي الاقل .

ومن جانبه قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة إن أسعار الأعلاف والخامات ترتبط مع زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر العالمي والتضخم ويسجل طن علف البياض 27000 جنيه .

وأكد السيد أنه رغم تحسن وتيرة الإفراجات خلال الأيام الماضية حيث يتراوح الطن الخاص بعلف الدواجن اليوم بين 28500 إلي 30200 جنيه في الأصناف مرتفعة الجودة و بحسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا .

وأضاف السيد أن الساعات الماضية شهدت ارتفاعا في في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها .