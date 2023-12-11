الذرة تنخفض.. أسعار أعلاف الدواجن والخامات اليوم الإثنين 11-12-2023

انخفضت أسعار أعلاف الدواجن والخامات اليوم الإثنين 11- 12-2023، حيث تذبذب سعر الذرة والجلوتوفيد كسب الصويا، بينما استقرت أسعار أعلاف دواجن البياض والتسمين والماشية خلال الفترة الماضية ليتراوح الطن بين 22000 جنيه إلي 23500 جنيه لعلف تسمين الدواجن.

وأضاف التجار أن سعر طن علف الدواجن البياض تراوح بين 17000و21600 جنيه، وعلف الماشية 12000و19600جنيه، وعلف البط 22300 جنيه، علف الأرانب وعلف الغنم 16000 والحمام والسمان 22500 جنيه، وأعلاف الرومي 22500 جنيه، والمركزات 31 ألف جنيه طن والأسماك 29500 جنيه وعلف الإبل والخيل 16000جنيه.

أسعار أعلاف الدواجن

وكشف التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني- وهي المادة الخام للعلف- سجلت 12800 جنيه والذرة الأوكراني والصربي والأمريكي 11800 جنيه للطن، والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 13600جنيه والذرة التركي 11900جنيه.

وقال التجار إن سعر طن كسب الصويا “بروتين 44% “بـ 29500 جنيه للأنواع المحلية، و”بروتين 46% “سجل 31000 جنيه، والمستورد 31000 جنيه وطن كسب العباد 19500 جنيه والجلوتوفيد 12000 جنيه والردة 11000 جنيه وكسب بذرة القطن 19500جنيه.

أسعار الأعلاف

وكشف التجار أن سعر طن الجيلوتين المحلي “بروتين 60% “سجل 42500 جنيه للطن للمحلي، والمستورد بـ47 ألف جنيه، ومستخلص بذرة القطن 20 ألف جنيه.

وذكر التجار أن سعر طن بذور الصويا المستوردة 22000 جنيه للطن، وقشر الصويا 12000 جنيه، وكسر الصويا 16000 جنيه للطن بروتين 20% والذرة الصفراء المحلية 13200جنيه،والذرة البيضاء المحلية 14100، والذرة العويجة والرفيعة 13600جنيه.

وأشار التجار إلي أن أسعار خامات الأعلاف، مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد، تباينت في البورصة العالمية واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار المحروقات عالميًّا التي تدفع كبار المنتجين لتحويل الذرة إلى وقود في أمريكا الشمالية والجنوبية.

أسعار الأعلاف

من جانبه قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، لـ”المال” إن أسعار طن الأعلاف الداجنة تتراوح بين 22000 جنيه إلى 23000 جنيه.

وأشار السيد إلي أن أسعار الذرة المستوردة تُواصل التراجع بعد طرحها في البورصة السلعية، وتحسن وتيرة الإفراجات، خلال الأيام الماضية.

وأشار إلى أن سعر الطن الخاص يختلف في المصانع، حسب الجودة، ونسبة البروتين، واحتساب تكلفة النولون أم لا.

وأفاد السيد أن الساعات الماضية شهدت انخفاضا في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها، بعد ارتفاع الذرة والصويا.