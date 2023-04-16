الذرة تصعد 600 جنيه.. أسعار الأعلاف اليوم الأحد 16-4-2023

شهدت أسعار الأعلاف تذبذب اليوم الأحد 16-4-2023 وارتفعت الذرة بقيمة 600 جنيه للطن واستقرت أسعار باقي الخامات المستوردة التي تعد المواد الأولية للانتاج العلف وتراوح سعر الطن المخصص للتسمين بين 27500 جنيها و 26700جنيها في ظل استمرار ارتفاع اسعار الاعلاف والخامات العلفية.

وأوضح عدد من التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة برازيلي وارجنتيني – وهي المادة الخام للعلف – سجلت 19600 جنيها، وذلك دون احتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيه للطن.

أسعار الأعلاف اليوم

وأوضح التجار أن سعر الذرة الأوكراني والأمريكي والبلغاري والصربي والروماني سجلت 19000جنيها، والروماني 18200 جنيها والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني سجلت 20400 جنيه دون احتساب النقل الداخلي أيضا ومكسب تاجر التجزئة.

وأضاف التجار أن سعر طن كسب الصويا “بروتين 44%” سجل 38000 جنيه للأنواع المحلية وبروتين 46% سجل 42000 جنيه للمحلي والمستورد وسجل طن كسب العباد بروتين 36% نحو 28 ألف جنيه والجلوتوفيد المحلي سجل 18000 جنيها والردة 11300جنيه للطن .

وقال التجار إن سعر طن الجيلوتين المستورد بروتين 60% سجل 47500 جنيها و 47300 جنيه للأنواع المحلية والردة المحلية 10900 جنيه ومستخلص بذرة القطن بـ17 ألف جنيه وكسب العباد المحلي 15 ألف جنيه.

أسعار الأعلاف

وأوضح التجار أن سعر طن بذور الصويا المحلية سجلت 34000 جنيه للطن الواحد وقشر الصويا 8500 جنيه وكسر الصويا 10500 جنيه للطن بروتين 20% .

وقال التجار إن عودة خامات الأعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى الصعود خلال الفترة الماضية بسبب تأرجح أسعار الأعلاف في البورصات العالمية ورغم دخول الكميات من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضيةوارتفاع وزيادة الافراجات وزيادة سعر صرف الدولار.

وأوضح التجار أن هناك استمرارية لندرة بذور الصويا المستوردة في الأسواق بينما سجلت الأصناف المحلية 34000جنيه طن .

أسعار الأعلاف في الأسواق

ومن جانبه أشار عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار الأعلاف والخامات صعدت نتيجة زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر بقيمة 500 جنيها مؤخرا.

وذكر السيد أنه برغم تحسن وتيرة الافراجات خلال الأيام الماضية، حيث يتراوح الطن الخاص بعلف الدواجن اليوم بين 25800 جنيه إلي 28700 جنيه في الأصناف مرتفعة الجودة وبحسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا .

وونوه السيد أن الساعات الماضية شهدت ارتفاعا في الأسعار في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة ب الماشية والبط والاغنام وغيرها .

يذكر أن الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية، قد صرحت أن وزارة الزراعة طبقت الزراعة التعاقدية علي الذرة الموسم الجاري لأول مرة حيث يكون الطرف المشتري هو مصانع العلف.

ويبلغ سعر طن الذرة الصفراء المحلية 17000 جنيه وبذور الصويا المحلية36500جنيه،التي تتسلمها الحكومة ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية.