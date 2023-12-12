الذرة ترتفع 500 جنيه.. أسعار الأعلاف اليوم الثلاثاء 12-12-2023

ارتفعت أسعار الأعلاف والخامات اليوم الثلاثاء 12- 12-2023 حيث ارتفع سعر الذرة والجلوتوفيد وكسب الصويا ،بينما تباينت أسعار أعلاف دواجن البياض والتسمين والماشية خلال الفترة الماضية ليتراوح الطن بين 22000 جنيه إلي 23500 جنيه لعلف تسمين الدواجن.

وأكد التجار أن سعر طن علف الدواجن البياض تراوح بين 17000و21600 جنيه، وأعلاف الماشية 12000و19600جنيه، وعلف البط 22300 جنيه، علف الأرانب والغنم 16000 والحمام والسمان 22500 جنيه، وعلف الرومي 22500 جنيه،والمركزات 31 ألف جنيه طن والأسماك 29500جنيه وعلف الابل والخيل 16000 جنيه.

أسعار الأعلاف

وكشف التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني- وهي المادة الخام للعلف- سجلت 14200 بدلا من 12800 جنيه والذرة الأوكراني والصربي والأمريكي 12200 جنيه للطن، والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 14000جنيه والذرة التركي 12300 جنيه.

وقال التجار إن سعر طن كسب الصويا “بروتين 44% “بـ 30000 جنيه للأنواع المحلية، و”بروتين 46% “سجل 31500 جنيه، والمستورد 31500 جنيه بارتفاع 500 جنيه وطن كسب العباد 19500 جنيه والجلوتوفيد 12000 جنيه والردة 11000 جنيه وكسب بذرة القطن 19500جنيه.

أسعار الأعلاف اليوم

وقال التجار إن سعر طن الجيلوتين المحلي “بروتين 60%” سجل 42500 جنيه للطن للمحلي، والمستورد بـ47 ألف جنيه، ومستخلص بذرة القطن 20 ألف جنيه.

وأضاف التجار أن سعر طن بذور الصويا المستوردة 22000 جنيه للطن، وقشر الصويا 12000 جنيه، وكسر الصويا 16000 جنيه للطن بروتين 20% والذرة الصفراء المحلية 13200جنيه، والذرة البيضاء المحلية 14100، والذرة العويجة والرفيعة 13600 جنيه.

وأفاد التجار أن أسعار خامات الأعلاف، مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد، تباينت في البورصة العالمية واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار المحروقات عالميًّا التي تدفع كبار المنتجين لتحويل الذرة إلى وقود في أمريكا الشمالية والجنوبية.

أسعار أعلاف الدواجن

من جانبه أكد عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، لـ”المال” إن أسعار طن الأعلاف الداجنة تتراوح بين 22000 جنيه إلى 23000 جنيه.

وأوضح السيد أن أسعار الذرة المستوردة تُواصل التراجع بعد طرحها في البورصة السلعية، وتحسن وتيرة الإفراجات، خلال الأيام الماضية.

وأكد أن سعر الطن الخاص يختلف في المصانع، حسب الجودة، ونسبة البروتين، واحتساب تكلفة النولون أم لا.

وأوضح أن الساعات الماضية شهدت انخفاضا في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها، بعد ارتفاع الذرة والصويا.