الذرة ترتفع 500 جنيها بالطن.. أسعار أعلاف الدواجن والخامات اليوم الخميس20-7-2023

ارتفعت أسعار أعلاف الدواجن والخامات اليوم الخميس 20- 7-2023 وتأرجح الطن بين 19800 إلى 20500 جنيها لبادي التسمين للدواجن وعلف الماشية 13500 جنيه إلى 14700 جنيها وعلف البط 16500 جنيها وأعلاف الارانب 14000 جنيها وعلف الدواجن المخصص لإنتاج البيض 16500 جنيها طبقا لعدد من التجار في الأسواق .

وأوضح التجار إلي أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني – وهي المادة الخام للعلف – 12700 جنيها بزيادة 500 جنيها خلال يومين وذلك دون إحتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيها للطن .

أسعار الأعلاف اليوم

وأفاد التجار أن سعر الذرة الأوكراني والصربي والأمريكية سجل 10500 جنيه للطن والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 13400جنيها دون احتساب النقل الداخلي أيضا ومكسب تاجر التجزئة.

وأفاد التجار أن سعر طن كسب الصويا” بروتين 44 %” سجل 27000 للأنواع المحلية بتراجع 500 جنيها ،و بروتين 46 % سجل 28000 جنيه للمحلي وسجل طن كسب العباد بروتين 36% نحو 19 ألف للمستورد والجلوتوفيد 9850 جنيها والردة 9800 جنيها .

وذكر التجار أن سعر طن الجيلوتين المستورد بروتين 60% سجل 47500 جنيها للمحلي ومستخلص بذرة القطن ب17 ألف جنيه .

أسعار أعلاف الدواجن

وأضاف التجار أن سعر طن بذور الصويا المستوردة 28000 جنيها للطن الواحد وقشر الصويا 12500جنيها وكسر الصويا 18000 جنيه للطن بروتين 20% والذرة الصفراء المحلية 12700 جنيها والذرة البيضاء المحلية 12800.

وكشف التجار أن عودة خامات الاعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى التراجع خلال الفترة الماضية بسبب زيادة معدلات الافراج عن الخامات في الاسواق وتراجع الخامات عالميا.

كانت هذه الأسعار قد شهدت ارتفاعات متتالية مؤخرا في الاسواق المحلية في ظل تأرجح أسعار الأعلاف في البورصات العالمية بالرغم من وصول الكميات من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضيةوارتفاع وزيادة الافراجات وزيادة سعر صرف الدولار.

أسعار أعلاف الدواجن

ومن جانبه قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار طن الأعلاف تتراوح بين 19000 جنيه و 20500 جنيه في ظل زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر العالمي والتضخم .

وكشف السيد أن تباين أسعار الذرة بعد طرحها في البورصة السلعية و تحسن وتيرة الافراجات خلال الأيام الماضية و يختلف سعر الطن الخاص في الأصناف حسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا .

وأوضح السيد أن الساعات الماضية شهدت انخفاضا في الأسعار في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة ب الماشية والبط والاغنام وغيرها .