الذرة ترتفع 300 جنيه .. أسعار أعلاف الدواجن اليوم الأحد 11-12-2022

ارتفعت أسعار أعلاف الدواجن اليوم الأحد 11 -12-2022 ،وارتفع سعر طن الذرة الصفراء المستوردة بقيمة 300 جنيه لتسجل 13800 جنيه للذرة البرازيلي والأرجنتين وتعد الذرة من أبرز مكونات الأعلاف ،كما سجلت الذرة الأوكراني 13500 جنيها بينما سجلت أسعار الذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 14500جنيها للطن .

وقال التجار عن اختفاء منتجات بذور الصويا من الأسواق بشكل كبير مع ارتفاع أسعارها عالميا ومحليا ووجود سوق موازي لها ،وتراوحت أسعار كسب الصويا المحلية بين 29500 جنيه إلى 30 ألف جنيه للطن واختفاء المستورد، وتعد الصويا والذرة وعباد الشمس أبرز مكونات أعلاف الدواجن.

أسعار الأعلاف

وأكد التجار أن سعر الجيلوتين المستورد 41.5 ألف جنيه لبروتين 60% ،بينما بلغ الجيلوتين المحلي 41.3ألف للطن ، ويعد الجيلوتين من أهم مكونات الأعلاف.

وأفاد التجار أن سعر كسب الصويا المحلية بروتين 44% سجل 29 ألف و500 جنيه ،وبروتين 46% سجل 39 ألف جنيه ،والجلوتوفيد 9200 جنيه.

واستقر سعر طن الردة المحلية ب 7400 جنيه للطن ،وكسب العباد بروتين 36% ،12000 جنيه .

وأفاد التجار أن سعر طن الجلوكوز سجل 19 ألف و500 جنيه ،ونشا غذائي 18900 جنيها ، وجلوتوفيد بروتين 16% سجل 9200 جنيها وقشر الصويا 8000 جنيها .

أسعار أعلاف الدواجن

وأكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الأعلاف ارتفعت بقيمة 300 جنيها ،ليتراوح الطن بين 17 الف و800 إلى 19 ألف جنيه و200 جنيها .

وكشف السيد أن سعر العلف بادي 23% سجل 19200 جنيه للطن،وعلف ونامي بروتين 21% سجل 19150،وعلف ناهي بروتين 19% بلغ 18950جنيها ،وعلف بادي نامي بروتين 21% سجل 18700 جنيه.

وأفاد السيد أن سعر علف البياض تراوح من 17500 جنيه إلى 16500جنيه – أرض المصنع- وعلف بياض بروتين 16% سجل 15900 جنيها، وعلف بياض بروتين 18% سجل 16000 جنيها.

أسعار الأعلاف في الأسواق

وكشف السيد أن الأسعار الحالية للأعلاف ومدخلاتها غير اعتيادية علي الاطلاق، مضيفا أن السعر المناسب للطن هو 12500 جنيه.

وأفاد السيد أنه رغم استمرار حصاد الذرة المحلية ، وتحرير سعر صرف الدولار وزيادة الإفراج عن الخامات من الموانئ إلا أنها لا تكفي الطاقات الإنتاجية في المصانع التي تعطلت منذ فترة طويلة.

وأوضح السيد أن ارتفاع خامات الأعلاف مثل كسب الصويا والجيلوتين والذرة داخل مصر يرجع إلى نقص الكميات التي تدخل مصر من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية ، وارتفاع وزيادة التضخم وزيادة قيمة الدولار عالميا ، وأخيرا الحرب الروسية الأوكرانية التي تتفاقم هذه الأيام.