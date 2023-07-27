الذرة ترتفع.. أسعار الأعلاف والخامات اليوم الخميس 27-7-2023

قفزت أسعار الأعلاف والخامات اليوم الخميس 27-7-2023، وتراوح الطن بين 21000 إلى 22000 جنيه لبادي التسمين للدواجن، وأعلاف الماشية من 16000 جنيه إلى 18300 جنيه، وأعلاف البط 18800 جنيه، وعلف الأرانب 16000 جنيه، وعلف الدواجن المخصص لإنتاج البيض 18500 جنيه، وأعلاف بادي الرومي 20550 جنيهًا، طبقًا لعدد من التجار في الأسواق.

وأوضح التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني- وهي المادة الخام للعلف- 14500 جنيه، بدلًا من 13700 جنيه، بزيادة 800 جنيه، وذلك دون احتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيه للطن.

أسعار الأعلاف اليوم

وكشف التجار أن سعر طن الذرة الأوكراني والصربي والأمريكية 13000 جنيه، بدلًا من 12200 جنيه، والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 15200 جنيه، بدلًا من 14400 جنيه، دون احتساب النقل الداخلي أيضًا ومكسب تاجر التجزئة.

وقال التجار إن سعر طن كسب الصويا “بروتين 44%” 28 ألف جنيه للأنواع المحلية، و”بروتين 46%” سجل 29000 جنيه للمحلي، وسجل طن كسب العباد “بروتين 36%” نحو 16000 جنيه للمستورد، والجلوتوفيد 9850 جنيهًا، والردة 9100 بدلًا من 9200 جنيهًا.

أسعار الأعلاف

وأوضح التجار أن سعر طن الجيلوتين المستورد “بروتين 60%” سجل 47500 جنيه للمحلي، ومستخلص بذرة القطن بـ17 ألف جنيه.

وذكر التجار أن سعر طن بذور الصويا المستوردة 42500 جنيه للطن الواحد، وقشر الصويا 12500 جنيه، وكسر الصويا 18000 جنيه للطن “بروتين 20%”، والذرة الصفراء المحلية 12700 جنيه، والذرة البيضاء المحلية 12800 جنيه.

ونوه التجار بأن عودة خامات الأعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى التراجع، خلال الفترة الماضية، بسبب زيادة معدلات الإفراج عن الخامات في الأسواق وتراجع الخامات عالميًّا.

كانت هذه الأسعار قد شهدت ارتفاعات متتالية مؤخرًا في الأسواق المحلية، في ظل تأرجح أسعار الأعلاف في البورصات العالمية رغم وصول الكميات من الأسواق العالمية، خلال الفترة الماضية، وارتفاع وزيادة الإفراجات، وزيادة سعر صرف الدولار.

أسعار أعلاف الدواجن

من جانبه أكد عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار طن الأعلاف تتراوح بين 20000 و22000 جنيه، في ظل زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر العالمي والتضخم.

ولفت إلى أن تباين أسعار الذرة بعد طرحها في البورصة السلعية وتحسن وتيرة الإفراجات، خلال الأيام الماضية، ويختلف سعر الطن الخاص في الأصناف حسب الجودة، ونسبة البروتين، واحتساب تكلفة النولون أم لا.

وأشار السيد إلى أن الساعات الماضية شهدت انخفاضًا في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها.