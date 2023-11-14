الذرة ترتفع .. أسعار الأعلاف والخامات اليوم الثلاثاء 14-11-2023

واصلت أسعار الأعلاف والخامات صعودها اليوم الثلاثاء 14- 11-2023 ليتأرجح الطن بين 22000 و22500 جنيه لعلف تسمين الدواجن وأعلاف البياض 21000 جنيه، والماشية 14500 و18000 جنيه، وأعلاف البط 21000 جنيه، الأرانب 16000جنيه، الرومي 24000 جنيه، والمركزات 31 ألف جنيه للطن و الغنم 16000 والأسماك 29500 جنيه.

وأضاف التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني- وهي المادة الخام للعلف- سجلت 14200 جنيه والذرة الأوكراني والصربي والأمريكي 13200 جنيه للطن، والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 14100 جنيه، والذرة التركي 13300جنيه بارتفاع 400 جنيه.

أسعار الأعلاف

وأفاد التجار بأن سعر طن كسب الصويا “بروتين 44%“ سجل 31000 جنيه للأنواع المحلية، و”بروتين 46%” سجل 32000 جنيه، والمستورد 32000 جنيه وسجل طن كسب العباد 19500 جنيه والجلوتوفيد 13000 جنيه والردة 10500ج نيه وكسب بذرة القطن 19500 جنيه.

وقال التجار إن سعر طن الجيلوتين المحلي “بروتين 60%” سجل 42000 جنيه للطن للمحلي، والمستورد بـ47 ألف جنيه، ومستخلص بذرة القطن 20 ألف جنيه.

وذكر التجار أن سعر طن بذور الصويا المستوردة 26000 جنيه للطن، وقشر الصويا 12000 جنيه، وكسر الصويا 16000 جنيه للطن “بروتين 20%”، والذرة الصفراء المحلية 14000 جنيه، والذرة البيضاء المحلية 14100، والذرة العويجة والرفيعة 14300 جنيه.

أسعار الأعلاف اليوم

وألمح التجار إلى أن أسعار خامات الأعلاف، مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد، تباينت في البورصة العالمية واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار المحروقات عالميًّا التي تدفع كبار المنتجين لتحويل الذرة إلى وقود في أمريكا الشمالية والجنوبية.

من جانبه أكد عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، لـ”المال”، أن أسعار طن الأعلاف الداجنة تتراوح بين 21500 جنيه إلى 23500 جنيه.

أسعار أعلاف الدواجن

وأوضح”السيد” أن أسعار الذرة المستوردة تُواصل التراجع بعد طرحها في البورصة السلعية، وتحسن وتيرة الإفراجات، خلال الأيام الماضية.

وأكد”السيد” أن سعر الطن الخاص يختلف فى المصانع، حسب الجودة، ونسبة البروتين، واحتساب تكلفة النولون أم لا.

وذكر أن الساعات الماضية شهدت انخفاضا في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها، بعد ارتفاع الذرة والصويا.