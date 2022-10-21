الذرة ترتفع .. أسعار أعلاف الدواجن اليوم في مصر

ارتفعت أسعار خامات الأعلاف في السوق المحلية خاصة الذرة التي ارتفعت 100 جنيه ، وسجل طن الذرة المستوردة الأرجنتيني ، والبرازيلي 10800بدلا من 10700 جنيه -صب أرضه – بسبب استمرار أزمة التضخم العالمي و ارتفاع أسعار بورصات الحبوب .

وأكد التجار أن الذرة الأوكراني والروماني شهدت ارتفاعا مماثلا و سجلت -صب أرضه- 10300 بدلا من 10200 جنيه للطن ،والذرة الفشار الأرجنتيني سجلت 10500بدلا من 10400 جنيه دون احتساب النقل الداخلي ومكسب تاجر التجزئة.

وأشار عدد من التجار إلى أن كسب الصويا بروتين 44 % سجل 21 ألفا بدلا من 21500 جنيه بتراجع 500 جنيه ، وبروتين 46 % سجل 21 ألفا و500 جنيه بدلا من 22 ألفا جنيه .

وأكد التجار أن سعر طن الجيلوتين المحلي سجل 22200 جنيه والجيلوتين المستورد 22300 جنيه والردة المحلية 7000 جنيه .

وأضاف التجار أن انخفاض أسعار كسب الصويا بقيمة 500 جنيه في الطن الواحد في غضون ساعات قليلة، نتيجة الافراجات التي دخلت السوق من الموانئ العالمية وارتفاع معدلات التضخم وزيادة قيمة الدولار عالميا ومحليا والحرب الروسية الأوكرانية التي تستعر هذة الأيام.

وقال التجار أن سعر طن كسب العباد سجل 8600 جنيه بينما سجل طن الذرة المحلية 7000 جنيه .

وقال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار العلف النهائي للدواجن يتراوح بين 14500 جنيها إلي 16200جنيه للطن .

وذكر السيد أنه مع الإفراج عن 61 ألف طن من علف الدواجن بقيمة 44 مليون دولار ادي لزيادة المعروض وبالتالي تراجع الأسعار مشير ا إلى أن الانعكاس علي الأزمة الحالية سوف يحتاج إلى بعض الوقت للتصنيع .

وأوضح السيد أن الساعات المقبلة سوف تشهد عودة سير العمل في المزارع بشكل طبيعي .

وكانت الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية، قد قالت إن وزارة الزراعة طبقت الزراعة التعاقدية علي الذرة الموسم الجاري لأول مرة حيث يكون الطرف المشتري هو مصانع العلف