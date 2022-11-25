الذرة ترتفع.. أسعار أعلاف الدواجن اليوم الجمعة 25-11-2022

ارتفعت أسعار أعلاف الدواجن اليوم الجمعة 25 -11-2022، وارتفع سعر طن الذرة المستوردة بقيمة 400 جنيه، والجيلوتين 800 جنيه، وبذور الصويا 27500 جنيه للطن، وسجل طن كسب الصويا المحلية 25500 جنيه، وتعدّ الصويا والذرة وعباد الشمس أبرز مكونات أعلاف الدواجن.

وأكد التجار أن الجيلوتين المستورد يسجل 33 ألف جنيه لبروتين 60%، بينما بلغ الجيلوتين المحلي 31 ألفًا و800 جنيه للطن، ويعدّ الجيلوتين من أهم مكونات الأعلاف.

أسعار الأعلاف

وأفاد التجار بأن الذرة المستوردة، التي تعد أبرز خامات إنتاج العلف النهائي، سجلت في أصناف ذرة الأرجنتيني أو البرازيلي 10200 جنيه مع استمرار ارتفاع الأسعار عالميًّا والتضخم المحلي وزيادة سعر صرف الدولار.

وأكد التجار أن سعر الذرة الأوكراني الروماني سجل 9900 جنيه، والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 10900 جنيه، دون احتساب النقل الداخلي ومكسب تاجر التجزئة.

أسعار الأعلاف اليوم

وكشف التجار أن سعر كسب الصويا بروتين 44% سجل 25 ألفًا و500 جنيه، وبروتين 46% سجل 26 ألف جنيه، والجلوتوفيد 8100 جنيه.

وسجل سعر طن الردة المحلية 7300 جنيه للطن، وكسب العباد بروتين 36%، 12000 جنيه، والصويا فول فات 27500 ألف جنيه، وصويا هاي فات 44% سجلت 27000 جنيه.

وقال التجار إن سعر طن الجلوكوز سجل 15 ألفًا و500 جنيه، ونشا غذائي 16500 جنيه، وبذرة صويا محلية 22000 جنيه، ودي دي جي أمريكي 14500 جنيه، وجلوتوفيد بروتين 16% سجل 7700 جنيه، وقشر الصويا 5600 جنيه.

أسعار خامات الأعلاف

وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الأعلاف تُواصل الارتفاع، كما تشهد مستويات قياسية مرتفعة بقيمة 150 جنيهًا، ليتراوح الطن بين 14 ألف جنيه و300 إلى 16 ألف جنيه و500 جنيه.

وأفاد السيد بأن سعر العلف بادي 23% سجل 16 ألف جنيه و500 جنيه للطن، وعلف ونامي بروتين 21% سجل 16400، وعلف ناهي بروتين 19% بلغ 16300 جنيه، وعلف بادي نامي بروتين 21% سجل 16200 جنيه، وعلف ست البيت 16000 جنيه.

أسعار أعلاف الدواجن

وأشار السيد إلى أن سعر علف البياض تراوح من 15400 جنيه إلى 15900 جنيه- أرض المصنع- وعلف بياض بروتين 16% سجل 14450 جنيهًا، وعلف بياض بروتين 18% سجل 14550 جنيهًا.

وأوضح أن الأسعار الحالية للأعلاف ومدخلاتها غير اعتيادية على الإطلاق، مضيفًا أن السعر المناسب للطن هو 12500 جنيه.

وذكر السيد أنه رغم استمرار حصاد الذرة المحلية، وتحرير سعر صرف الدولار، وزيادة الإفراج عن الخامات من الموانئ، فإنها لا تكفي الطاقات الإنتاجية في المصانع التي تعطلت منذ فترة طويلة.

ونوه السيد بأن ارتفاع خامات الأعلاف مثل كسب الصويا والجيلوتين والذرة داخل مصر يرجع إلى نقص الكميات التي تدخل مصر من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية، وارتفاع وزيادة التضخم وزيادة قيمة الدولار عالميًّا، وأخيرًا الحرب الروسية الأوكرانية التي تتفاقم هذه الأيام.