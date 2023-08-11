الذرة تتراجع 700 جنيه للطن.. أسعار أعلاف الدواجن والخامات اليوم الجمعة 11-8-2023

تراجعت أسعار أعلاف الدواجن والخامات اليوم الجمعة 11- 8-2023 وتأرجح الطن بين 21000 إلى 21800 جنيها لبادي التسمين للدواجن وعلف المواشي 14500 جنيه و 19500 جنيها وعلف البط 21000 جنيها وأعلاف الارانب 16000 جنيها وأعلاف دواجن البياض 20250جنيها وأعلاف الرومي 26000 جنيها طبقا لعدد من التجار في الأسواق .

وأضاف التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني – وهي المادة الخام للعلف – 13000 جنيه بدلا من 13700 جنيها وذلك دون إحتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيها للطن .

أسعار الأعلاف

وأشار التجار إلي أن سعر طن الذرة الأوكراني والصربي والأمريكية 11600 بدلا من 12100جنيها والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 13700 بدلا من 14300 جنيها دون احتساب النقل الداخلي أيضا ومكسب تاجر التجزئة.

أوضح التجار أن سعر طن كسب الصويا” بروتين 44 %” سجل 27000 بدلا من 27500 جنيه للأنواع المحلية ،و بروتين 46 % سجل 28000 بدلا من 28500 جنيه للمحلي وسجل طن كسب العباد 17000 جنيه والجلوتوفيد 9850 جنيها والردة 8800 جنيها .

أسعار الأعلاف اليوم

وأوضح التجار أن سعر طن الجيلوتين المستورد بروتين 60% سجل 48500 جنيها للطن للمحلي ومستخلص بذرة القطن ب17 ألف جنيه .

وكشف التجار أن سعر طن بذور الصويا المستوردة 42500 جنيها للطن الواحد وقشر الصويا 12500جنيها وكسر الصويا 18000 جنيه للطن بروتين 20% والذرة الصفراء المحلية 12700 جنيها والذرة البيضاء المحلية 12800.

وأشار التجار إلي أن عودة خامات الاعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى التراجع خلال الفترة الماضية بسبب زيادة معدلات الافراج عن الخامات في الاسواق وتراجع الخامات عالميا.

كانت هذه الأسعار قد شهدت ارتفاعات متتالية مؤخرا في الاسواق المحلية في ظل تأرجح أسعار الأعلاف في البورصات العالمية بالرغم من وصول الكميات من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضيةوارتفاع وزيادة الافراجات وزيادة سعر صرف الدولار.

أسعار أعلاف الدواجن

ومن جانبه قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار طن الأعلاف تتراوح بين 21000 جنيه و 21800 جنيه في ظل زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر العالمي والتضخم وارتفاع الخامات .

وكشف السيد أن تباين أسعار الذرة بعد طرحها في البورصة السلعية و تحسن وتيرة الافراجات خلال الأيام الماضية و يختلف سعر الطن الخاص في الأصناف حسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا .

وأوضح السيد أن الساعات الماضية شهدت انخفاضا في الأسعار في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة ب الماشية والبط والاغنام وغيرها بعد انخفاض الذرة .