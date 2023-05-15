الذرة تتراجع 1400 جنيه في الطن.. أسعار الأعلاف والخامات اليوم الإثنين 15-5-2023

شهدت أسعار الأعلاف والخامات تراجعا اليوم الإثنين 15-5 -2023 وانخفض الطن بقيمة 500 جنيه للطن وتأرجحت اسعار الأعلاف الداجنة بين26000 إلى 26500 جنيه وعلف الماشية 16200 جنيه للطن وأعلاف البط 25000 جنيها وأعلاف دواجن البيض 23200 للطن طبقا لعدد من التجار .

وأشار التجار إلي أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني – وهي المادة الخام للعلف – سجلت 16300 جنيه بدلا من 16700 جنيه ،دون إحتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيها للطن .

أسعار الأعلاف اليوم

وقال التجار أن سعر الذرة الأوكراني 13200 جنيه بدلا من 14700 جنيه بتراجع 1400 جنيها والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 17 ألف بدلا من 17400 جنيه دون احتساب النقل الداخلي أيضا ومكسب تاجر التجزئة.

وأوضح التجار إلي أن سعر طن كسب الصويا” بروتين 44 %” ب 38000 جنيه للأنواع المحلية و بروتين 46 % ب39000 جنيه للمحلي والمستورد وسجل طن كسب العباد بروتين 36% نحو 28 ألف والجلوتوفيد المحلي سجل15200 والردة 11500 بدلا من 12000جنيه للطن .

أسعار الأعلاف اليوم في مصر

وكشف التجار أن سعر طن الجلوتين المستورد بروتين 60% سجل 52500 بدلا من 50000 جنيه للمستورد و 49700 جنيه للأنواع المحلية والردة المحلية 11500 جنيها بدلا من 12000 جنيه علي الاكثر ومستخلص بذرة القطن 17 ألف جنيه وكسب العباد المحلي 16 ألف جنيه .

وأوضح التجار أن سعر طن بذور الصويا المستوردة 42500 جنيه للطن الواحد والمحلية 34000 وقشر الصويا 13500جنيه ، وكسر الصويا 20000 جنيه للطن بروتين 20% والذرة الصفراء المحلية 16700 جنيه ، والذرة البيضاء المحلية 16800.

وذكر التجار أن عودة خامات الاعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى التراجع خلال الفترة الماضية بسبب زيادة معدلات الافراج عن الخامات في الاسواق.

كانت هذه الأسعار قد شهدت ارتفاعات متتالية مؤخرا في الاسواق المحلية في ظل تأرجح أسعار الأعلاف في البورصات العالمية بالرغم من وصول الكميات من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضيةوارتفاع وزيادة الافراجات وزيادة سعر صرف الدولار.

وأشار التجار إلي أن هناك استمرارية لندرة بذور الصويا المستوردة في الأسواق بينما سجلت الأصناف المستوردة 41500 جنيه طن علي الاقل .

أسعار أعلاف الدواجن

ومن جانبه قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار طن الأعلاف يتراوح بين 26000 و 27000جنيه في ظل زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر العالمي والتضخم وانخفض سعر طن العلف بواقع 2000 جنيها خلال الأسبوع الجاري .

وأوضح السيد تراجع اسعار الذرة بعد طرحها في البورصة السلعية و تحسن وتيرة الافراجات خلال الأيام الماضية و يختلف سعر الطن الخاص في الأصناف حسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا .

وذكر السيد أن الساعات الماضية شهدت انخفاضا في الأسعار في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة ب الماشية والبط والاغنام وغيرها .