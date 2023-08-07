الذرة تتراجع .. أسعار أعلاف الدواجن والخامات اليوم الإثنين 7-8-2023

انخفضت أسعار أعلاف الدواجن اليوم الإثنين 7- 8-2023 وتراوح الطن بين 21000 و 23000 جنيها لبادي التسمين للدواجن وعلف المواشي 14700 جنيه إلى 19500 جنيه وعلف البط 21000 جنيه وعلف الأرانب 16000 جنيه وأعلاف دواجن البياض 22000 جنيه وأعلاف الرومي 26000 جنيه طبقا لعدد من التجار في الأسواق.

وقال التجار إن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني – وهي المادة الخام للعلف – 14000 جنيه بدلا من 14700 جنيه وذلك دون احتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيه للطن.

أسعار الأعلاف

وذكر التجار أن سعر طن الذرة الأوكراني والصربي والأمريكية 12800 جنيه والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 14700 بدلا من 15400 جنيه دون احتساب النقل الداخلي أيضا ومكسب تاجر التجزئة.

أفاد التجار أن سعر طن كسب الصويا “بروتين 44%” سجل 28000 جنيه للأنواع المحلية ، وبروتين 46 % سجل 29000 جنيه للمحلي وسجل طن كسب العباد 17000 جنيه والجلوتوفيد 9850 جنيها والردة 9200 بدلا من 9600 جنيه.

وأضاف التجار أن سعر طن الجيلوتين المستورد بروتين 60% سجل 48500 جنيه للطن للمحلي ومستخلص بذرة القطن 17 ألف جنيه .

أسعار الأعلاف اليوم

وذكر التجار أن سعر طن بذور الصويا المستوردة 42500 جنيه للطن الواحد وقشر الصويا 12500 جنيه وكسر الصويا 18000 جنيه للطن بروتين 20% والذرة الصفراء المحلية 12700 جنيه والذرة البيضاء المحلية 12800.

ونوه التجار إلي أن عودة خامات الاعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى التراجع خلال الفترة الماضية بسبب زيادة معدلات الإفراج عن الخامات في الأسواق وتراجع الخامات عالميا.

كانت هذه الأسعار قد شهدت ارتفاعات متتالية مؤخرا في الأسواق المحلية في ظل تأرجح أسعار الأعلاف في البورصات العالمية بالرغم من وصول الكميات من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضيةوارتفاع وزيادة الإفراجات وزيادة سعر صرف الدولار.

أسعار أعلاف الدواجن

ومن جانبه قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار طن الأعلاف تتراوح بين 22000 جنيه و 23400 جنيه في ظل زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر العالمي والتضخم وارتفاع الخامات .

وأوضح السيد أن تباين أسعار الذرة بعد طرحها في البورصة السلعية و تحسن وتيرة الإفراجات خلال الأيام الماضية ويختلف سعر الطن الخاص في الأصناف حسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا .

وقال السيد إن الساعات الماضية شهدت انخفاضا في الأسعار في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والاغنام وغيرها بعد انخفاض الذرة.