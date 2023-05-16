الذرة تتراجع.. أسعار أعلاف الدواجن اليوم الثلاثاء 16-5-2023

واصلت أسعار أعلاف الدواجن والخامات تراجعا اليوم الثلاثاء 16-5 -2023 وانخفضت أسعار الذرة والصويا وتأرجحت اسعار الأعلاف الداجنة بين25800 إلى 26000 جنيها وعلف الماشية 17000 جنيه للطن وأعلاف البط 25000 جنيها وأعلاف دواجن البيض 23200 للطن طبقا لعدد من التجار .

وأشار التجار إلي أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني – وهي المادة الخام للعلف – سجلت 16000 جنيها بدلا من 16300 جنيه وذلك دون إحتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيها للطن .

أسعار الأعلاف

وقال التجار أن سعر الذرة الأوكراني 13200 جنيها بدلا من 13600 جنيها بتراجع 300 جنيها والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 16700 بدلا من 17000 جنيه دون احتساب النقل الداخلي أيضا ومكسب تاجر التجزئة.

وأوضح التجار إلي أن سعر طن كسب الصويا” بروتين 44 %” ب37500 بدلا من 38000 جنيه للأنواع المحلية و بروتين 46 % سجل 38500 جنيها بدلا من 39000 جنيها للمحلي والمستورد وسجل طن كسب العباد بروتين 36% نحو 28 ألف والجلوتوفيد المحلي سجل 14700 بدلا من 15200 والردة 11500 .

وكشف التجار أن سعر طن الجلوتين المستورد بروتين 60% سجل 50000 جنيها للمستورد و 49000 جنيه للأنواع المحلية والردة المحلية 11500 جنيها علي الاكثر ومستخلص بذرة القطن ب17 ألف جنيه وكسب العباد المحلي 16 ألف جنيه .

أسعار أعلاف الدواجن

وأوضح التجار أن سعر طن بذور الصويا المستوردة 42500 جنيها للطن الواحد والمحلية 34000 وقشر الصويا 13500جنيها وكسر الصويا 20000 جنيها للطن بروتين 20% والذرة الصفراء المحلية 16700 جنيها والذرة البيضاء المحلية 16800.

وذكر التجار أن عودة خامات الاعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى التراجع خلال الفترة الماضية بسبب زيادة معدلات الافراج عن الخامات في الاسواق.

كانت هذه الأسعار قد شهدت ارتفاعات متتالية مؤخرا في الاسواق المحلية في ظل تأرجح أسعار الأعلاف في البورصات العالمية بالرغم من وصول الكميات من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضيةوارتفاع وزيادة الافراجات وزيادة سعر صرف الدولار.

وأشار التجار إلي أن هناك استمرارية لندرة بذور الصويا المستوردة في الأسواق بينما سجلت الأصناف المستوردة 41500 جنيه طن علي الاقل .

ومن جانبه أكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار طن الأعلاف يتراوح بين 26000 و 27000جنيه في ظل زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر العالمي والتضخم وانخفض سعر طن العلف بواقع 2000 جنيها خلال الأسبوع الجاري .

وذكر السيد تراجع اسعار الذرة بعد طرحها في البورصة السلعية و تحسن وتيرة الافراجات خلال الأيام الماضية و يختلف سعر الطن الخاص في الأصناف حسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا .

وقال السيد أن الساعات الماضية شهدت انخفاضا في الأسعار في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة ب الماشية والبط والاغنام وغيرها .