الذرة المستوردة ترتفع 350 جنيها.. أسعار الأعلاف اليوم الأحد في مصر

شهدت أسعار خامات الأعلاف ارتفاعا بنحو 350 جنيها في الأسواق، وسجل طن الذرة المستوردة الأرجنتيني والبرازيلي 10700 جنيه -صب أرضه -وللمستهلك بـ 11 ألف جنيه، مشيرين إلى أن الطن ارتفع بنحو 800 جنيه في غضون أسبوع.

وكشف التجار أن الذرة الأوكراني والروماني سجلت -صب أرضه- 10300 جنيه للطن بزيادة 800 جنيه، والذرة الفشار الأرجنتيني سجلت 10400 جنيه دون احتساب النقل الداخلي ومكسب تاجر التجزئة.

وأكد عدد من التجار أن كسب الصويا بروتين 44% سجل 24 ألف جنيه بدلا من 19700 جنيه بزيادة 4300 جنيه، وبروتين 46% سجل 25 ألف جنيه مقابل 20200 جنيه بزيادة 4800، وبذور الصويا فول فات 27 ألف جنيه للمستورد و26700 جنيه للمحلي.

وأضاف التجار أن ارتفاع أسعار كسب الصويا قفز بقيمة 4800 جنيه في الطن الواحد في غضون ساعات قليلة، نتيجة الظروف العالمية وارتفاع معدلات التضخم وزيادة قيمة الدولار عالميا ومحليا والحرب الروسية الأوكرانية التي تستعر هذة الأيام.

ونوه التجار أن سعر طن كسب العباد سجل 8600 جنيه بزيادة 200 جنيه للطن.

وكشف عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة عن وجود أزمة كبيرة في سوق الأعلاف دفعت المربين إلى إعدام الكتاكيت.

وأوضح السيد أن هناك أسعار مبالغ فيها للأعلاف في مصر، حيث يسجل سعر الطن ما بين 17 ألف جنيه بروتين 23% وقفز سعر العلف بروتين 28% إلي 18 ألف جنيه بدلا من 10 آلاف جنيه بزيادة 8 آلاف جنيه.

وأضاف السيد في تصريحات خاصة لجريدة “المال” أن هناك توريدات لمحصول الذرة لبعض الجمعيات الزراعية التي تقوم باستلام المحصول من المزارعين.

وتتراوح أسعار الذرة الصفراء في مصر ما بين 11000 جنيه إلي 11100 جنيه.

وكانت الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية، قد قالت إن وزارة الزراعة طبقت الزراعة التعاقدية علي الذرة الموسم الجاري لأول مرة حيث يكون الطرف المشتري هو مصانع العلف.