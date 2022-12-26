الذرة المستوردة تتراجع.. أسعار الأعلاف اليوم الإثنين 26-12-2022

تراجعت أسعار الأعلاف اليوم الإثنين 26-12-2022 بقيمة 750 جنيها لطن الذرة الأرجنتيني أو البرازيلي -المادة الخام للعلف -ليسجل 13500 جنيها للطن في ظل تراجع اسعار الذرة عالميا .

وأكد التجار أن سعر الذرة الأوكراني أو الروماني ،سجلت 13250 آلاف جنيه،والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني سجلت 14300جنيه للطن ، دون احتساب النقل الداخلي ومكسب تاجر التجزئة.

أسعار الأعلاف

ونوه التجار إلي أن سعر كسب الصويا بروتين 44 % سجل 35 ألف جنيه جنيها ،وبروتين 46 % سجل 36 ألف جنيه، والجلوتوفيد 7600 جنيها للطن .

ونوه التجار أن سعر طن الجيلوتين المستورد ب44 ألف جنيه ،والجيلوتين المحلي سجل 43 ألف جنيها، والردة المحلية 9800 جنيها وكسب العباد 12700 جنيها والردة دي دي جي الأمريكية 17 ألف جنيه .

أسعار الأعلاف اليوم

وقال التجار أن إرتفاع خامات الاعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد بسبب تراجع الكميات التي تدخل مصر من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية ، وارتفاع وزيادة التضخم وزيادة قيمة الدولار عالميا،ومحليا أيضا وأخيرا الحرب الروسية الأوكرانية التي تستعر هذة الأيام.

ونوه التجار إلي اختفاء كسب العباد من الأسواق اليوم بينما سجل طن الردة المحلية 9800 جنيها .

أسعار الأعلاف في الأسواق

وقال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار الأعلاف انخفضت بنحو 1000 جنيها للطن خلال الأسبوع الجاري ،كما تشهد مستويات غير مسبوقة رغم الانخفاض ،ليتراوح الطن بين 20 ألف جنيها إلي 21 ألف جنيه حسب الجودة واحتساب تكلفة النولون أم لا .

ونوه السيد إلي أن الساعات الماضية شهدت ارتفاعا في الأسعار في سعر العلف النهائي والخامات أيضا .

يذكر أن الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية، قد صرحت أن وزارة الزراعة طبقت الزراعة التعاقدية علي الذرة الموسم الجاري لأول مرة حيث يكون الطرف المشتري هو مصانع العلف .

ويبلغ سعر طن الذرة الصفراء المحلية 9800 جنيها و بذور الصويا المحلية 20 ألف جنيه التي تتسلمها الحكومة ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائيه .