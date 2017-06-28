الديون العالمية تقفز إلى 327% من الناتج السنوي في الربع الماضى

أعلن معهد التمويل الدولي IIF، أحد المصادر الأكثر مصداقية في تتبُّع تدفقات الأموال، في مذكرة، أن الدين العالمي ارتفع إلى 327% من الناتج الاقتصادي السنوي للعالم في الربع الأول من 2017، وجاءت الزيادة بشكل رئيسي من اقتراض الأسواق الناشئة، ولاسيما الصين التى يبلغ دَينها الآن نحو 33 تريليون دولار، بقيادة اقتراض الأسر، وأيضًا اقتراض الشركات بزيادة تريليوني دولار على ديونها العام الماضى.

وأكد المعهد أن مستويات الدَّين العالمي قفزت إلى مستوى قياسي يبلغ 217 تريليون دولار مدفوعًا بفورة اقتراض بقيمة ثلاثة تريليونات دولار في العالم النامي، محذرًا من مخاطر تتهدد الأسواق الناشئة من عدم قدرتها على سداد الديون قصيرة الأجل.

وذكرت وكالة رويترز أن الاقتصادات المتقدمة استمرت فى تقليل الاستدانة بخفض إجمالي الدين العام والخاص بأكثر من تريليوني دولار في العام الماضى، كما جاء فى تقرير المعهد، وأن إجمالي الديون في الدول النامية ارتفع بنحو ثلاثة تريليونات دولار إلى 56 تريليون دولار، أو ما يعادل 218% من ناتجها المحلي الإجمالي المجمَّع خلال الربع الماضى، بزيادة قدرها 5% على الربع الأول من 2016.

ووجد التقرير أن الأسواق الناشئة لديها سندات وديون تزيد قيمتها على 1.9 تريليون دولار، وتستحق السداد بنهاية 2018، وأن 15% منها مقوَّمة بالدولار، وتوجد أكبر الديون المستحقة السداد في الصين وروسيا وكوريا الجنوبية وتركيا.

وقال التقرير إن ديون الاقتصادات الناشئة المقوَّمة بالعملة الصعبة ارتفعت بمقدار 200 مليار دولار على مدى الاثني عشر شهرًا الماضية مع نموّها بأسرع وتيرة منذ 2014، وإن 70% من هذه الديون مقوَّمة بالدولار الأمريكي.