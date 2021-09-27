الديوان الملكي الأردني : إصابة ولي العهد بفيروس كورونا المستجد

أعلن الديوان الملكي الهاشمي أنه بعد إجراء ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، الفحص الروتيني المعتمد حسب التعليمات الصحية المتبعة في الديوان، أظهرت النتيجة مساء اليوم الاثنين إصابته بفيروس (كورونا) المستجد.

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) بأن الأمير الحسين، الذي كان قد تلقى اللقاح ضد فيروس (كورونا) ظهرت عليه أعراض خفيفة وهو بصحة جيدة جدا.

وسيخضع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، والملكة رانيا العبدالله للحجر المنزلي الاحترازي لمدة خمسة أيام – وفقاً للبروتوكول الصحي المتبع في حالة المخالطة من قبل أشخاص قد تلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا- علمًا أن نتائج فحوصاتهما التي أجريت اليوم كانت سلبية.