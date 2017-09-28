الدين الخارجي لمصر يقفز إلى 79 مليار دولار بنهاية يونيو

هبة محمدكشف البنك المركزي عن ارتفاع حجم الدين الخارجي لمصر إلى 79 مليار دولار نهاية يونيو الماضي، مقابل 55.8 مليار نهاية يونيو 2016.وأشار "المركزي" في تقرير الاستقرار المالي لعام 2016، الصادر اليوم، إلى أن هذه الزيادة يتم تمويلها بنسبة كبيرة من مصادر تمويل ذات تكلفة منخفضة وعلى فترات سداد طويل

هبة محمد

كشف البنك المركزي عن ارتفاع حجم الدين الخارجي لمصر إلى 79 مليار دولار نهاية يونيو الماضي، مقابل 55.8 مليار نهاية يونيو 2016.





وأشار “المركزي” في تقرير الاستقرار المالي لعام 2016، الصادر اليوم، إلى أن هذه الزيادة يتم تمويلها بنسبة كبيرة من مصادر تمويل ذات تكلفة منخفضة وعلى فترات سداد طويلة الأجل، حيث ارتفعت قروض المؤسسات الدولية والإقليمية بنحو 7.7 مليار دولار، والسندات 5.5 مليار، والدين قصير الأجل 5.3 مليار.

وتتضح قدرة الاقتصاد على تغطية القروض الخارجية قصيرة الأجل، والتي بلغت 39% من صافي الاحتياطات الأجنبية مقابل 40% عن نفس الفترة من العام السابق، ومن ثم يظل الدين الخارجي لمصر في الحدود الآمنة، وفقًا للمعايير العالمية؛ لكونه تقريبًا أقل من نصف صافي الاحتياطات الدولية.