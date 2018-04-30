الدين الخارجى غير مقلق وتكلفته أقل من الاستثمار الأجنبى

■ المال - خاص أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، أن المستويات الحالية للدين الخارجى غير مقلقة على الإطلاق رغم زيادتها بشكل كبير نظرا لآجال استحقاقها طويلة المدى.وقفز الدين الخارجى إلى نحو 81 مليار دولار، بنهاية الربع الأول من العام المالى الجارى 2017 – 2018، بينما كان فى حدود

■ المال – خاص



أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، أن المستويات الحالية للدين الخارجى غير مقلقة على الإطلاق رغم زيادتها بشكل كبير نظرا لآجال استحقاقها طويلة المدى.

وقفز الدين الخارجى إلى نحو 81 مليار دولار، بنهاية الربع الأول من العام المالى الجارى 2017 – 2018، بينما كان فى حدود 56 مليارًا بنهاية يونيو 2016.

وقال عامر، فى كلمته بالمؤتمر المصرفى العربى السنوى، أمس، «نحن نقترض أموالا، لكن تذهب لمشروعات تنموية مثل مترو الأنفاق وغيره».

وأضاف أن الارتفاع فى المديونية الخارجية يقابلها انخفاض فى الدين المحلى لأن وزارة المالية تحصل على مقابل حصيلة السندات الدولية التى تقوم بتحويلها للاحتياطى الأجنبى.

كما أشار إلى أن المديونية الخارجية حاليا قد تكون ذات تكلفة أقل من الاستثمار الأجنبى، قائلا إن الأخير يأتى ويعمل لمدة 10 أو 15 عاما ويحقق عوائد %30 يحولها للخارج، بينما المديونية الخارجية الآن يتم استخدامها فى تمويل مشروعات تنموية تخلق فرص عمل أيضًا والعائد الخاص بها لا يتجاوز %2 لأجل 20 عاما.

وقال المحافظ إن مستويات الاستثمار الأجنبى الحالية لا ترقى لطموحاتنا، نظرًا لاستحواذ قطاع البترول على النسبة الغالبة منها، كما أن معدلات التصدير «غير مريحة».