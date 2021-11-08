الدينار الكويتي يواصل الاستقرار مقابل الجنيه المصري

شهد الدينار الكويتي اليوم استقرارًا في سعره مقابل الجنيه المصري في نهاية العمليات المصرفية داخل البنوك المصرية الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلي المصري، كما تمسك سعر الدينار الكويتي بالثبات منذ فترة طويلة، وجاء متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم والمُعلن على الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك المركزي المصري ليكون 51.83 جنيه للشراء، و 52.29 جنيه للبيع، وتحرص ((المـــال)) على استعراض أسعار الدينار الكويتي اليوم بالبنوك والمصارف والتي جاءت على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الإفريقي الدولي

جاء سعر الدينار الكويتي اليوم مستقرًا مقابل الجنيه المصري، وظهر هذا من خلال التعاملات المصرفية داخل البنك العربي الإفريقي الدولي ليكون سعره 49.66 جنيه للشراء، و 54.69 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري، والداخل في ختام العمليات المصرفية لبنك التعمير والإسكان ليكون 48.36 جنيه للشراء، و 52.41 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم ثباتًا في سعره داخل عمليات مصرف أبوظبي الإسلامي ليصبح سعره 48.13 جنيه للشراء، و 52.22 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

حقق الدينار الكويتي استقرارًا في سعره مقابل الجنيه المصري ليكون 49.15 جنيه للشراء، و 52.29 جنيه للبيع، وظهر ذلك من خلال عمليات البيع والشراء داخل البنك الأهلي المصري.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم لــ 12.43 ريال سعودي داخل عمليات البنوك والمصارف المصرية.

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي

سجل الدينار الكويتي ثباتًا في سعره أمام الدولار الأمريكي داخل البنوك والمصارف العاملة بالسوق المحلي المصري، ليكون 3.31 دولار أمريكي.