الدينار الكويتي يواصل استقراره اليوم أمام الجنيه المصري

المركزي يعلن متوسط سعر الدينار الكويتي في تعاملات اليوم

يستكمل سعر الدينار الكويتي مسيرته في الثبات أمام الجنيه المصري، والتي بدأت منذ أسبوع، وظهر ذلك خلال نهاية تعاملات الصرافة اليوم، وهذا ماشهدته معظم فروع البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، ليصبح متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم 51.85 جنيه مصري للشراء، و52.31 جنيه مصري للبيع وفق السعر المُعلن من البنك المركزي المصري خلال موقعه الإلكتروني، كما جاءت أسعار الصرف داخل البنوك كالآتي:

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

استقر سعر الدينار الكويتي في تعاملات الصرافة داخل البنك الأهلي الكويتي على سعر 49.67 جنيه مصري للشراء، و 52.25 جنيه مصري للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وصل سعر الدينار الكويتي داخل بنك مصر لـــ 49.4 جنيه مصري للشراء، و 52.2 جنيه مصري للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB

شهد الدينار الكويتي استقرارًا في سعره أمام الجنيه المصري داخل البنك التجاري الدولي ليصبح 49.37 جنيه مصري للشراء، و 52.3 جنيه مصري للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وبحسب تعاملات البنك الأهلي المصري، سجل سعر الدينار الكويتي خلال التعاملات المصرفية 49.15 جنيه مصري للشراء، و 52.29 جنيه مصري للبيع.

سعر الدينار الكويتي أمام الدولار الأمريكي

وصل سعر الدينار الكويتي 3.32 دولار أمريكي وذلك خلال تعاملات اليوم في البنوك على أختلاف أنواعها، وشراكات الصرافة المحلية.