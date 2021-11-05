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الدينار الكويتي يستقر داخل المصارف المصرية

الدينار الكويتي يواصل الاستقرار
دينا مجدي 4:59 م, الجمعة, 5 نوفمبر 21 4:59 م, الجمعة, 5 نوفمبر 21

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شهد الدينار الكويتي ثباتُا في سعره أمام الجنيه، خلال نهاية العمليات المصرفية داخل كثير من فروع البنوك المصرية الحكومية منها والخاصة، وتمسك سعره بالثبات منذ فترة طويلة، وجاء متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم الداخل في عمليات الصرافة 51.85 جنيه للشراء، و 52.28 جنيه للبيع، وفقًا للسعر المعلن عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري، وجاء سعر الدينار الكويتي داخل البنوك والمصارف اليوم كالآتي:

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سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

جاء سعر الدينار الكويتي اليوم داخل عمليات مصرف أبوظبي الإسلامي مستقرًا ليصبح 48.15 جنيه للشراء، و 52.24 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الإفريقي الدولي

حقق سعر الدينار الكويتي اليوم استقرارًا خلال التعاملات المصرفية بالبنك العربي الإفريقي الدولي ليكون سعره 49.66 جنيه للشراء، و 54.69 جنيه للبيع.

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سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم 51.91 جنيه للشراء، و 52.24 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك SAIB

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم داخل نهاية العمليات المصرفية داخل بنك SAIB، ليسجل سعره 51.91 جنيه للشراء، و 52.25 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي أمام الريال السعودي

جاء سعر الدينار الكويتي اليوم في ختام التعاملات المصرفية مستقرًا ليكون 12.42 ريال سعودي.

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سعر الدينار الكويتي أمام الدولار الأمريكي

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم خلال نهاية المعاملات المصرفية في البنوك والمصارف المصرية ليصبح سعره 3.31 دولار أمريكي.

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بقلم دينا مجدي

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