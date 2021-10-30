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الدينار الكويتي يستقر أمام الجنيه في نهاية تعاملات اليوم

الدينار الكويتي يستكمل ثبات سعره مقابل الجنيه
دينا مجدي 4:37 م, السبت, 30 أكتوبر 21 4:37 م, السبت, 30 أكتوبر 21

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يتمسك سعر الدينار الكويتي بالثبات أمام الجنيه في نهاية تعاملات الصرافة اليوم داخل البنوك المصرية الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، ليسجل متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم 51.83 جنيه مصري للشراء، و 52.3 جنيه مصري للبيع، وفقًا للسعر المعلن من البنك المركزي عبر موقعه الإلكتروني، كما جاءت أسعار الدينار الكويتي داخل البنزك المصرية في ختام تعاملات اليوم كالآتي:

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سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر الدينار الكويتي استقرارًا في نهاية التعاملات المصرفية اليوم داخل البنك التجاري الدولي CIB ليكون 49.37 جنيه مصري للشراء، و 52.3 جنيه مصري للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي AIB

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه داخل المصرف العربي الدولي ليسجل 51.96 جنيه مصري للشراء، و 52.18 جنيه مصري للبيع.

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سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي اليوناني

وصل سعر الدينار الكويتي في نهاية تعاملات اليوم داخل البنك الأهلي اليوناني 50.63 جنيه مصري للشراء، و 51.88 جنيه مصري للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الإفريقي الدولي

حقق الدينار الكويتي استقرارًا مقابل الجنيه في ختام عمليات الصرافة اليوم داخل البنك العربي الإفريقي الدولي، ليصبح سعره 49.70 جنيه مصري للشراء، و 54.73 جنيه مصري للبيع.

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بقلم دينا مجدي

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