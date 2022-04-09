الدينار التونسي يهبط لأدنى مستوى مقابل الدولار في ثلاث سنوات

أظهرت أرقام البنك المركزي التونسي هبوط الدينار في ختام تعاملات أمس الجمعة إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار الأمريكي في ثلاث سنوات، متجازوا ثلاثة دنانير للدولار الواحد، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وكشفت الأرقام عن تداول الدولار مقابل 3.003 دينار.

ويهدد تراجع الدينار التونسي بتآكل احتياطات البلاد من النقد الأجنبي خلال أزمة مالية حادة تواجهها البلاد.

ومن المقرر أن يتوجه وفد تونسي إلى واشنطن هذا الشهر لإجراء محادثات مع صندوق النقد الدولي، وتأمل تونس التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد مقابل تنفيذ إصلاحات لا تحظى بشعبية لتجنب انهيار ماليتها العامة.

الاحتياطي الأجنبي التونسي يرتفع لـ 8 مليارات دولار بأول شهرين من 2022

قال البنك المركزي التونسي إن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي ارتفعت إلى 23.5 مليار دينار في يناير وفبراير، بالمقارنة مع 21.9 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي بفضل ارتفاع تحويلات العاملين في الخارج وعوائد السياحة، (الدولار يعادل 3.93 دينار) . حسبما قالت “بلومبرج”.

زادت تحويلات التونسيين العاملين في الخارج 27% في أول شهرين من العام إلى 1.175 مليار دينار بعدما سجلت في عام 2021 مستوى قياسيا عند 7.254 مليار دينار.

أظهرت الأرقام الصادرة عن البنك المركزي، اليوم الخميس، أن عوائد قطاع السياحة المهم قفزت 40% إلى 327 مليون دينار.

وتضرر اقتصاد تونس كثيرا بجائحة كوفيد-19 بعد سنوات عانى خلالها من كساد فاقمته الاضطرابات السياسية.

تسعى تونس، التي تواجه أسوأ أزماتها الاقتصادية، إلى الحصول على حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي لتفادي انهيار ماليتها العامة.