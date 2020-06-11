الدينارالكويتي يقفز بأكثر من 1.74 جنيه خلال شهر

ارتفع سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بأكثر من جنيه خلال الفترة من 7 مايو الماضى، وحتي 10 يونيو الحالى.

ووصل الدينار الكويتي إلى مستوى 52.43 جنيه للشراء، و52.90جنيه للبيع، مقابل 50.69 جنيه للشراء، و51.18 جنيه للبيع، مطلع مايو الماضي؛ وفقا للبنك المركزي.

كما ارتفع الدينار الكويتي بنحو قرشين ، خلال تعاملات أمس، حيث سجل 52.43 جنيه للشراء، و52.90 جنيه للبيع، مقابل 52.37 جنيه للشراء، و 52.85 جنيه للبيع، مقارنة مع ختام تعاملات الثلاثاء الماضي.

وأطلق البنك المركزي المصري الحرية للبنوك المصرية مطلع نوفمبر 2016 فى تحديد أسعار العملات الأجنبية، ومنها الدينار الكويتى أمام الجنيه وفقًا لآليات العرض والطلب، مع تأكيده على رقابة السوق بشكل دائم والتدخل فى حالة اختلال هذا المبدأ وحدوث أى مضاربات من شأنها الإضرار بالعملة المحلية.

الدينار يرتفع 3.5% أمام الجنيه خلال شهر

ارتفع الدينار الكويتي خلال الشهر المنقضي 3.5.% أمام الجنيه، والذي سجل وقتها 50.69 جنيه للشراء، و51.18 جنيه للبيع، حسب متوسط السعر بالبنك المركزي المصري، ليصعد الدينار فوق 52 جنيهًا في أغلب البنوك العاملة بالسوق المحلية المصرية.

وأعلن بنك الكويت المركزي في شهر مارس الماضي، عن خفض سعر الخصم على الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية (25 نقطة أساس) من 2.75 % إلى 2.50 %.

وأفاد بأن عملية الخفض جاءت في ضوء قراءة “المركزي الكويتي” الفاحصة لكل من آثار الفيروس، والتطورات الاقتصادية والمالية والمصرفية المحلية والعالمية، واتجاهات أسعار الفائدة على العملات العالمية.

وأوضح أن إدارة بنك الكويت المركزي خفضت سعر الخصم على الفائدة من أجل تعزيز الأجواء الداعمة للنمو الاقتصادي، والمحافظة على جاذبية العملة الوطنية كوعاء موثوق ومُجز للمدخرات المحلية.

الدينار في البنوك الوطنية

بلغ سعر الدينار الكويتي فى بنكى “الأهلى ومصر” 50.72 جنيه للشراء، و52.76جنيه للبيع.

سعر الدينار في التعمير والإسكان والإسكندرية

وفى بنك التعمير والإسكان سجل سعرالدينار الكويتى 49.20 جنيه للشراء، و52.76 للبيع، أما فى الإسكندرية فسجل 49.69 جنيه للشراء، و52.79 جنيه للبيع.

سعر الدينار في البنك التجاري الدولي

وسجل فى البنك التجاري الدولي 50 جنيهاُ للشراء، و52.81 جنيه للبيع.

ومازلت البنوك الخاصة تحجم عن تدبير العملة الأجنبية سواء الدينار الكويتي أو الدولار لغير عملائها وتكتفي فقط باستبدال العملة للعملاء ممن لديهم حسابات مصرفية بالبنك مع توافر مستندات السفر المطلوبة وذلك حسب تأكيدات موظفي الشباك بالبنوك.

أقل سعر للدينار في البنوك

سجل أقل سعر للدينار اليوم فى بنك المصرف المتحد، حيث بلغ 48.84 جنيه للشراء، و52.76 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك العربي الأفريقي الدولي

بلغ سعر الدينار الكويتى فى البنك العربي الأفريقي 50.72 جنيه للشراء و52.35 جنيه للبيع.

ويكثر الطلب من جانب المصريين على السفر للعمل بدولة الكويت نظرا لقيمة الدينار الكويتى المرتفعة أمام الجنيه، ووفقا للإحصائيات فإن عدد العاملين من المصريين بالدولة الخليجية يتجاوز 230 ألفا وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

محمود الصباغ – فاطمة إمام