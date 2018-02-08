الديمقراطي الاجتماعي يرفض التحقيق مع قياداته المقاطعة للانتخابات الرئاسية

سلوى عثمان أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مساء اليوم الخميس، أنه ينظر بدهشة بالغة لتحويل بلاغ كيدي إلي التحقيق في النيابة العامة إزاء موقف سياسي طبيعي جرى اتخاذه وأوضح الحزب في بيان أن الدستور المصري لا يجرم العمل السياسي في…

سلوى عثمان

أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مساء اليوم الخميس، أنه ينظر بدهشة بالغة لتحويل بلاغ كيدي إلي التحقيق في النيابة العامة إزاء موقف سياسي طبيعي جرى اتخاذه

وأوضح الحزب في بيان أن الدستور المصري لا يجرم العمل السياسي في مصر – شأنه في ذلك شأن دول العالم التي تتبنى الديمقراطية كسبيل للنهضة – مما يسمح باتخاذ مواقف سياسية مغايرة لما تتبناه- أو ترضى عنه – الإدارة الحالية للدولة.

وأكد الحزب بكافة هيئاته على تضامنه التام مع السيد فريد زهران رئيس الحزب، والمخرج داود عبد السيد عضو مجلس أمناء الحزب

وأشار الحزب إلى أن اشتراكهما في المؤتمر المقصود كان بمثابة التكليف لهما، وتنفيذاً لقرارات هيئاته بعد دراسة ما جرى في الانتخابات الرئاسية ٢٠١٨.

وأكدت أن هذا الموقف كان نتيجة حتمية للشلل الذى أصاب الحياة السياسية في السنوات الأخيرة مما أدى إلى إفراغ العملية الانتخابية من جوهرها الحقيقي ألا وهو حق المواطن في الاختيار المبنى على المفاضلة بين برامج مختلفة يجرى شرحها- ونقدها- بكل شفافية وحرية ودون تخوين أو تخويف