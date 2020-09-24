«الديمقراطي الاجتماعي» يدفع بمحمد فؤاد في انتخابات «النواب» عن دائرة العمرانية

في تواصل مستمر مع أهالي حى العمرانية والطالبية

أعلن الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية ترشحه للانتخابات البرلمانية المقبلة عن الحزب المصري الديمقراطي بعد توافق الرؤي بينه وبين الحزب وقياداته، خاصة فيما يتعلق بالقضايا ذات الطابع الاجتماعي والتي حازت علي اهتمام النائب طوال فترة انعقاد الفصل التشريعي الاول.

وأشار فؤاد إلى أنه في تواصل مستمر مع أهالي حى العمرانية والطالبية وتم مصارحتهم بالمشكلات التى من الممكن أن تقابلهم فى ظل التغيرات التى طرأت على الدائرة من إمكانية تأثر مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين نتيجة لاتساع الدائرة.

وأكد فؤاد أنه في ظل الالتزام الأدبي والأخلاقي والجهد المبذول في عدد من القوانين ذات الطابع الاجتماعي اتخذت قراري بإعادة الترشح مرة أخري لاستكمال مناقشة وإقرار القوانين التي لم ننتهى منها وعملنا عليها خلال الفصل التشريعي الأول كقانون الأحوال الشخصية بشقيه الموضوعي والإجرائى، قانون المحليات، حل أزمة المتعاقدين وغير المثبتين والصناديق الخاصة، إعادة النظر فى قوانين التصالح وتقنين العقارات، وطرح عدد من القوانين الاقتصادية التى تسمح بتشجيع الاستثمار”.

وأشار فؤاد إلى أن هذه القوانين والملفات تمثل أهمية قصوى لكافة جموع الشعب المصرى وتأثر على حياتهم بشكل مباشر ويومى مما يحتم علينا كنواب عن الشعب السعى لإنجازها وإقرارها، خاصة أن آلام المواطنين وصرخاتهم هى التى فرضت علينا هذه الأولويات التشريعية.

وأضاف أنه فى ظل اتساع الدائرة لتشمل العمرانية والطالبية الى جانب عدم وجود محليات منتخبة سيزيد من عبء عضوية مجلس النواب.

فيما يخص الشق الخدمى، كما أن المرشح الآخر سيكون شريكا رئيسيا لخدمة أهل الدائرة، لذا يجب على أهالى الدائرة اختيار ممثليهم بحرص.

وأكد أن هذه الأولويات التشريعية هى التى دفعته للانضمام لحزب سياسى يميل إلى تبنى القضايا الاجتماعية، فلم يجد أفضل من الحزب المصرى الديمقراطى فهو الأقدر على تبنى تلك الاتجاهات والملفات التى ينتوى العمل عليها.