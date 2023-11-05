الديزل يهيمن على نصيب الأسد من الوحدات التجارية فى الاتحاد الأوروبى خلال 9 أشهر

هيمنت مركبات الديزل على نصيب الأسد من مبيعات السيارات التجارية فى الاتحاد الأوروبى خلال الشهور التسعة الأولى من 2023، بحصة سوقية تقارب %83 من السوق، انخفاضًا من %87 خلال الفترة نفسها من 2022، وذلك رغم نمو مبيعات هذه الفئة بنحو %9.1.

وبلغت مبيعات السيارات التجارية على مستوى الاتحاد الأوروبى 1.4 مليون وحدة بنهاية سبتمبر الماضى مقابل 1.2 مليون وحدة فى الفترة نفسها من العام الماضى بنمو يقارب %17.

ورغم هيمنة الديزل على المبيعات فإن مصادر الطاقة البديلة تكتسب شعبية بزيادة نسبتها فارتفعت الحصة السوقية للشاحنات القابلة للشحن كهربائيًّا إلى %7.3 أى ما يقرب من ضعف النسبة المسجلة فى أول 9 أشهر من 2022 بزيادة قدرها %91.4.

وكان هذا النمو مدفوعًا فى المقام الأول بمكاسب كبيرة فى اثنين من أكبر الأسواق، وهما: فرنسا التى قفزت فيها المبيعات بنحو %102.2 وهى تحتل المركز الأول على مستوى التكتل بمبيعات هذه الفئة، وكذلك هولندا التى نمت فيها الأرقام بنحو %136.8 وهى تحتل المرتبة الثالثة بين مختلف دول الاتحاد الأكثر مبيعًا.

وبالنسبة لسوق الشاحنات استمر الديزل فى السيطرة، إذ شكل %95.5 من المبيعات فى الفترة من يناير إلى سبتمبر من هذا العام، مع ارتفاع الأرقام التى سجلتها هذه الفئة فى الاتحاد الأوروبى بنسبة بلغت %22 مدعومة بالنمو فى الأسواق الرئيسية وهى ألمانيا بواقع %29.7 وفرنسا بنسبة %14 وبولندا بنحو %11.9 وإيطاليا بمعدل %17.9.

وشهدت تسجيلات الشاحنات الجديدة فى الاتحاد الأوروبى ارتفاعًا مع زيادة بنسبة 23% خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى لتسجل 268.766 وحدة. قادت ألمانيا هذا النمو فى المبيعات مع تسجيلها 75 ألف وحدة، أى بزيادة قدرها %31.2 كما نمت أسواق الاتحاد الأوروبى الرئيسية الأخرى بشكل ملحوظ، بما فى ذلك إسبانيا التى ارتفعت %23.8 وإيطاليا بنموها %17 وفرنسا التى زادت بنسبة %15.6 وبولندا بارتفاعها نحو %10.9.

بالنسبة للحافلات فقد شهدت الشهور التسعة الأولى من عام 2023، زيادة مبيعات المركبات الجديدة القابلة للشحن كهربائيًّا فى الاتحاد الأوروبى بنسبة %31.5 لتصل إلى 3405 وحدة واستحوذت على حصة سوقية قدرها %14.4 مقارنة بـ%13 فى عام 2022. ومن بين أكبر ثلاثة أسواق فى الاتحاد الأوروبي، شهدت إسبانيا نموًا ملحوظًا بنحو %246.2 تليها فرنسا بواقع %35.8 وألمانيا بمعدل %26.9.

وحافظت الحافلات الكهربائية الهجينة على زخمها مع زيادة فى المبيعات بنسبة %156.1 أى بما أسهم فى تضاعف حصتها من مجمل السوق من %5.9 إلى %12.8 وقد ساهم النمو الكبير فى فرنسا وإسبانيا فى تحقيق هذه النتيجة بعد ارتفاع المبيعات بنحو %477.2 وإسبانيا %233.2 على التوالى وهما يحتلان ثانى وثالث أكبر الأسواق.

على الرغم من تزايد شعبية الموديلات الكهربائية والهجينة، لا تزال حافلات الديزل تحتفظ بأكبر حصة فى السوق بنسبة %64.7.

وشهدت مبيعات الحافلات الجديدة فى الاتحاد الأوروبى نموًا كبيرًا خلال أول 9 أشهر من السنة الحالية فارتفعت بنسبة %18.5 على أساس سنوى إلى 23.645 وحدة. تصدرت فرنسا الطريق قائمة الدول الأكثر مبيعًا بتسجيلها 4735 وحدة، بزيادة قدرها %9.1 كما توسعت سوق إيطاليا بنسبة %65.9 وإسبانيا بنحو %58.1.

بالنسبة للسيارات الفان التى تشكل الحصة الأكبر من المركبات التجارية فقد مثل الديزل نحو %82.9 من مبيعاتها على مستوى الاتحاد الأوروبي، فى حين جاءت السيارات المشغلة بالبطاريات الكهربائية فى المرتبة الثانية بنسبة %7.3 وتبعتها السيارات العاملة بالبنزين بحصة سوقية %6.1 أما السيارات الهايبرد فقد جاءت فى المرتبة الرابعة بحصة سوقية %2.3.

وفى أول 9 أشهر من السنة الحالية، زادت مبيعات سيارات الفان الجديدة فى الاتحاد الأوروبى بنسبة %14.3 لتصل إلى مليون وحدة بدافع من الأداء القوى فى أسواق الاتحاد الأوروبى الرئيسية، إذ سجلت إسبانيا نموًا بنسبة %20.5 وألمانيا بنحو %18.2 وإيطاليا بمعدل %16.7.

ويبدو التحول نحو الطاقة النظيفة فى قطاع الملاكى أسرع على مستوى الاتحاد الأوروبى مقارنة بالسيارات التجارية، ففى سبتمبر الماضي، وصلت حصة سوق السيارات الكهربائية التى تعمل بالبطارية بقطاع الملاكى إلى %14.8 مقابل %14.1 فى سبتمبر من العام السابق. وكانت هذه هى المرة الثالثة هذا العام التى تتفوق فيها السيارات الكهربائية التى تعمل بالبطارية على الديزل، مما يجعلها الخيار الثالث الأكثر شعبية لمشترى السيارات الجديدة.

واحتفظت السيارات الكهربائية الهجينة بمكانتها باعتبارها الخيار الثانى الأكثر تفضيلاً، إذ تمثل نسبة كبيرة تبلغ %27.3 من السوق. على الرغم من أن السيارات التى تعمل بالبنزين لا تزال الخيار الأفضل للمشترين، فإن حصتها فى السوق انخفضت من %35.3 فى سبتمبر 2022 إلى %34.1 هذا العام. كما زادت تسجيلات السيارات الكهربائية التى تعمل بالبطارية فى الاتحاد الأوروبى بنسبة %14.3 لتصل إلى 127 ألف وحدة، بحصة %14.8 من السوق.

وانخفض نصيب هذه الفئة بألمانيا، أكبر سوق، بنسبة كبيرة بلغت %28.6 وهو ما قد يكون مرتبطًا بتخفيض حوافز المشترين من القطاع الخاص اعتبارًا من سبتمبر. ومع ذلك، فإن الأداء الإيجابى الملحوظ فى ثلاث أسواق أخرى للاتحاد الأوروبي- هولندا التى ارتفعت %70.8 والسويد التى نمت %60.7 وفرنسا التى زادت بنسبة %34.2 عوض تراجع ألمانيا.

وفى سبتمبر، زادت مبيعات السيارات الكهربائية الهجينة الجديدة فى الاتحاد الأوروبى بنسبة %30.5 مدفوعة فى المقام الأول بالنمو القوى فى أكبر ثلاثة أسواق فى الكتلة، فقد سجلت ألمانيا نموًا قدره %44.1 وإيطاليا %34.8 وفرنسا %30.2 وأدى ذلك إلى زيادة تراكمية بنسبة %28.8 مع بيع ما يقرب من 2 مليون وحدة فى الأرباع الثلاثة الأولى من العام، لتستحوذ هذه الفئة على حصة سوقية تقارب %25 من السوق. فى الشهر الماضي، كانت تسجيلات السيارات الهجينة الجديدة فى الاتحاد الأوروبى مستقرة نسبيًّا مع تسجيل نمو بسيط نسبته %0.4 بإجمالى 71 ألف وحدة. وساعد الأداء القوى فى الأسواق الرئيسية مثل فرنسا التى ارتفعت %35.1 وبلجيكا التى قفزت %71.4 فى تعويض الانخفاض فى ألمانيا البالغ %45.7 التى تعد أكبر سوق لهذه الفئة. وبشكل عام، انخفضت الحصة السوقية للسيارات الهجينة من %8.9 إلى %8.2 فى سبتمبر من هذا العام.