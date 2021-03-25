الديزل يهيمن على الشاحنات الجديدة فى الاتحاد الأوروبى خلال 2020

هيمنت الشاحنات العاملة بالديزل على تسجيلات القطاع فى الاتحاد الأوروبى من حيث الحصة السوقية خلال 2020 بواقع %96.4 فى حين لم تتجاوز حصة البنزين %0.1 فقط من إجمالى الطلب، وشكلت المركبات المشغلة بالكهرباء نحو %0.5 فيما استحوذت جميع المركبات التى تعمل بمصادر الطاقة البديلة الأخرى مجتمعة على حصة سوقية بلغت %2.9.

وفق أحدث تقارير الرابطة الأوروبية لمصنعى السيارات؛ انخفضت تسجيلات شاحنات الديزل الجديدة فى الاتحاد الأوروبى بنسبة %25.5 إلى 226.1 ألف وحدة بسبب ضعف الطلب الناتج عن وباء كورونا. باستثناء اليونان، سجلت جميع أسواق الاتحاد الأوروبى انخفاضًا مزدوج الرقم فى مبيعات الديزل العام الماضي، بما فى ذلك الأسواق الأربعة الرئيسية، فقد انخفضت التسجيلات فى ألمانيا %25.3 وفى فرنسا %24.7 وإسبانيا بنسبة %21.4 وإيطاليا %13 حيث نتج عن ذلك تراجع الحصة السوقية للديزل على مستوى الاتحاد الأوروبى إلى %96.4 مقابل %97.5 فى عام 2019.

فى الوقت نفسه، تم تسجيل 210 شاحنات بنزين فقط فى جميع أنحاء الاتحاد الأوروبى فى عام 2020، تم بيع %95 منها فى 3 دول هى ألمانيا وفنلندا وبلجيكا.

ارتفعت تسجيلات المركبات الجديدة القابلة للشحن كهربائيًا فى الاتحاد الأوروبى من 745 شاحنة فى عام 2019 إلى 1059 شاحنة فى عام 2020 بزيادة قدرها %42.1 مما أدى إلى حصة سوقية %0.5 وتم بيع أكثر من %90 من جميع الشاحنات الكهربائية المسجلة فى الاتحاد الأوروبى فى 3 أسواق فقط هى ألمانيا بواقع 852 وحدة ورومانيا بعدد 76 وحدة وهولندا التى سجلت 41 وحدة.

فى المقابل؛ لم يتم بيع أى شاحنات كهربائية فى 12 دولة من دول الاتحاد الأوروبى خلال 2020.

خلال العام السابق أيضًا؛ زادت مبيعات الشاحنات الهجينة بنسبة %31.5على الرغم من أن هذا جاء بشكل أساسى نتيجة انخفاض قاعدة المقارنة. وبلغت الحصة السوقية للمركبات الكهربائية الهجينة نحو %0.1 فقط من جميع المركبات التجارية المتوسطة والثقيلة المباعة فى الاتحاد الأوروبي.

أما المركبات العاملة بالوقود البديل (%99 منها تعمل بالغاز الطبيعى لتشكل الغالبية العظمى من الشاحنات التى تعمل بالطاقة البديلة المسجلة العام الماضى داخل الاتحاد الأوروبي)؛ فقد ارتفع الطلب عليها بنسبة %5.8 إلى 6861 وحدة، مع زيادة الحصة السوقية من %2.1 فى عام 2019 إلى %2.9 فى عام 2020. وجاء ذلك فى الغالب مدعوما بالمبيعات القوية لشاحنات الغاز الطبيعى فى ألمانيا، التى تعد الآن أكبر سوق فى الاتحاد الأوروبى لهذه المركبات.