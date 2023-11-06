«الديدي» تتحالف مع «CRIC» لإنشاء خط القطار الكهربائي السريع «بورسعيد / أبو قير»

شهد وزير النقل توقيع مذكرة تفاهم بين تحالف تطوير الدلتا (DDC)، ممثلًا في مجموعة الديدي، وبين شركة (CRIC) الصينية، بشأن إنشاء خط القطار الكهربائي السريع “بورسعيد/ أبو قير”، بطول 250 كم بنظام “BOT”، حيث أكد الوزير، عقب فعاليات التوقيع، أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع شركة الديدي جروب وشركائها ممن حضر المعرض، خلال العام قبل الماضي، فقد تم توقيع مذكره تفاهم مثلها، ولكنها سقطت لأننا كدولة مع الدكتور عبد الفتاح الديدي غيّرنا نظام التعاون وإنشاء المشروع،

حيث كانت الدولة سابقًا تقوم بمسئولية تدبير القرض، وهذه الجزئية تغيرت تمامًا، حيث تم التوجيه إلى التعاون مع القطاع الخاص، مثلما تم مع السويدي ودي بي شنكر في الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر ومع MSC في الميناء الجاف بالعاشر من رمضان والمنطقة اللوجستية الخاصة به.

جدير بالذكر أن القطاع الخاص سيتحمل في هذا المشروع القرض حتى لا تتحمل وزارة النقل قروضًا كثيرة، صحيح أننا قادرون على أن نقوم بسدادها، فمثلًا قرض مثل قرض ميناء أكتوبر الجاف يتم تسديده بسهولة جدًّا لأنه يعمل بصورة متميزة، ودخله بالدولار، نفس الموضوع في التعاون مع MSC، ونفس الموضوع ينطبق على هذا الخط.

وسيقوم الدكتور عبد الفتاح الديدي مع مجموعة من البنوك بتوفير القرض، كما سيقومون بتوطين الصناعة في مصر في المصانع المصرية التي ستنتج الوحدات المتحركة والأنظمة،

حيث سيصبح خط مصري خالص صحيح هناك شركاء أجانب يتعاونون معنا في المصانع التي ستنتج هذه الوحدات المتحركة والأنظمة أو في الشركات الاستشارية التي ستعمل معه أو من خلال الشركة له، وهذا توجيه من رئيس الجمهورية لنا.

وأوضح وزير النقل أن الوزارة مستعدة للتعاون مع أي شركة في هذه المشروعات الاستثمارية، بحيث تقوم الشركة بتمويل المشروع، وقدَّم الشكر للدكتور عبد الفتاح الديدي والشركات المصرية التي ستتعاون معه والمصنّعين المصريين الذين سيعملون معه.