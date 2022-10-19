«الديار» تتلقى 4 عروض من شركات مقاولات لتنفيذ فيلات بمشروع سيتى جيت

تلقت شركة الديار القطرية 4 عروض من كيانات مقاولات محلية لاقتناص تنفيذ إنشاء نحو 300 فيلا طرحتها فى مشروعها سيتى جيت بالقاهرة الجديدة، فى أول توسع لها بعد فترة من التوقف.

وقالت مصادر مقربة من الملف إن «الديار» طرحت المناقصة منذ شهر تقريبًا، وما زالت تدرس العروض المقدمة من 4 شركات مقاولات محلية، منها «كونكريت بلس»، والتى دخلت فى تحالف مع «المانع القطرية» للمنافسة على الأعمال المطروحة.

ونوهت المصادر فى تصريحات خاصة لـ«المال» بأن قائمة المتنافسين تشهد شركات مقاولات تعمل فى السوق المحلية منذ فترة، وبعضها لجأ للدخول فى تحالف مع كيانات أجنبية، بهدف تعزيز الملاءة المالية وسابقة الخبرات.

وأكدت أن الديار طرحت تنفيذ 300 فيلا بالمناقصة، وتقدم تحالف «كونكريت – المانع»، بعرض سعرى يلامس 2 مليار جنيه، ومن المرتقب البت فى المناقصة قبل نهاية العام الحالى أو مطلع 2023 بعد الانتهاء من منافسات كأس العالم التى تنفذها قطر نوفمبر المقبل.

وفى شهر أكتوبر 2021، أعلنت «الديار» عن بدء تنفيذ مجموعة من أعمال المرحلة الأولى من «سيتى جيت» بمليار جنيه، وخلال الإعلان وقع ممثلو «بوابة الشرق القاهرة الجديدة» للاستثمار العقارى – تابعة لــ«الديار»– مع شركة اتحاد المقاولين العالمية (CCC) للتعاقد على تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع، والتى تشمل إعادة تأهيل الوحدات التى سبق إنشاؤها فى السنوات الماضية.

وتشمل المرحلة الأولى بناء 430 وحدة، وبناء وإنجاز جميع الفيلات، على أن يتم تسليمها خلال 24 شهرا.

وتخطت استثمارات الديار القطرية فى السوق المصرية 3 مليارات دولار، موزعة على عدد من المشروعات التى تجاوزت مساحتها 40 مليون متر مربع، ما بين سياحية وسكنية ومتعددة الاستخدام، وفقًا لبيان صحفى من الديار.

ويعد «سيتى جيت» أحد الإضافات الكبيرة لاستثمارات الديار فى مصر، إذ ستبلغ قيمته بعد الانتهاء منه قرابة 12 مليار دولار، وتخطط لزيادة أعمالها من خلال تنفيذ مشروعات سياحية بمدينتى الغردقة وشرم الشيخ.

ويقام «سيتى جيت» على مساحة 5.8 مليون متر، يشمل 24500 وحدة سكنية بمساحات مختلفة، تتنوع ما بين الفيلات المستقلة والتاون هاوس والتوين هاوس والشقق. كما يوفر خدمات ومرافق من نوعية المدارس والفنادق الدولية والنادى الرياضى ومجمع أعمال، بمساحة 720 ألف متر مربع، ومجمع طبى و300 ألف متر من مساحات الترفيه والتجزئة.