الديار القطرية تطرح وحدات «سانت ريجيس ريزيدنسز» على كورنيش النيل

أعلنت شركة الديار القطرية عن طرح مشروع سانت ريجيس ريزيدنسز خلال الاحتفال التراثي السنوي The St. Regis Midnight Supper .

ويساهم المشروع الذي وصلت تكلفته إلى مليار دولار، في دعم القطاع السياحي المصري لدوره الحيوي في التنمية الاقتصادية وخلق نحو 5 آلاف فرصة عمل مباشرة خلال فترة التنفيذ

كما يوفر حاليا نحو أكثر من ألف فرصة عمل أثناء تشغيل الفندق والشقق الفندقية والمرافق الملحقة به.

وصرح الشيخ حمد بن طلال آل ثاني رئيس قطاع التطوير وتسليم المشروعات في آسيا وأفريقيا في الديار القطرية: “سعداء بطرح سانت ريجيس ريزيدنسز، والمقامة ضمن مشروع متعدد الاستخدامات في وسط القاهرة على ضفاف نهر النيل متضمنًا عددا محدودا جدًا من الوحدات مكتملة البناء التي يتم إدارتها وتشغيلها من قبل فندق سانت ريجيس، بما يضمن تقديم أعلى مستويات الخدمة والعناية والرفاهية المطبقة في فنادق سانت ريجيس عالميا.

الشيخ حمد بن طلال آل ثاني: الوحدات الفاخرة يحصل قاطنوها على نفس العناية والرفاهية المطبقة في الفنادق تحت نفس العلامة التجارية عالميا

وأشار الشيخ حمد بن طلال آل ثاني أن سانت ريجيس القاهرة والذي يحمل آخر توقيعات المصمم العالمي الشهير Michael Graves، أصبح نقلة نوعية كبيرة في مجال السياحة والفندقة في مصر، لما يتمتع به من إمكانات هائلة توفر سبل الرفاهية في كافة منشآته.

وأشار إلى حصول الفندق على جائزة فندق العام بين فنادق ومنتجعات سانت ريجيس في العام الحالي، لتضاف إلى الجوائز العقارية التي حصدها مؤخرا وشملت جوائز 5 نجوم لأفضل تصميم داخلي لفندق في مصر، وأفضل تصميم وبناء فندق جديد في مصر، وأفضل مشروع متعدد الاستخدامات في مصر، بالإضافة إلى جائزة لأجنحة الفندق.

انتشار لافت للشركة

وعلى خلفية تلك الإنجازات، أكد الشيخ حمد بن طلال آل ثاني أن “الديار القطرية” تتمتع بسجل حافل بالإنجازات في مجال التطوير العقاري، وتنتشر مشروعاتها في 20 دولة وتنفذ حالياً أكثر من 50 مشروعا عقاريا وفندقيا على أعلى مستوى بقيمة أعمال تبلغ 35 مليار دولار على رأسها مشروعات (مدينة لوسيل- قطر، سي بيرل أسطنبول- تركيا، سيتي سنتر- الولايات المتحدة، سانت ريجيس القاهرة – مصر، سيتي جيت القاهرة الجديدة – مصر، شلسي باركس – المملكة المتحدة).

شكر للدولة المصرية

واختتم الشيخ حمد بن طلال آل ثاني تصريحاته قائلاً: ” تعزيزا لمفهوم “إرث تعيشه”، وفي مكان يجمع ما بين عراقة التاريخ وروعة التصميم، أدعو الجميع لتجربة فريدة ليعيشوا معنا الإرث في مكان اختارته الديار القطرية بعناية في قلب القاهرة، إحدى أعرق العواصم في العالم.”

وقدم الشكر للدولة المصرية على دورها الكبير في تذليل العقبات وتسهيل الإجراءات أمام الديار القطرية ليخرج هذا المشروع على الوجه الأمثل.”

نبذة عن الديار للاستثمار العقاري

وتأسست شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري عام 2005 كإحدى شركات جهاز قطر للاستثمار (صندوق الثروة السيادي لدولة قطر).

كان مشروع مدينة لوسيل هو أهم محطة في تاريخها ، وكان قد أُطلِق في ديسمبر 2005 وسرعان ما حصل على إشادة كبيرة لتوظيفه أساليب ومناهج مبتكرة في عالم العقارات.

وتعد المدينة المتطورة القائمة بذاتها، أكبر مشروع تطوير منفرد نُفِّذ في دولة قطر، وعلى الرغم من أنها قيد الإنشاء حاليًا، إلا أن لوسيل تشير بالفعل إلى تقدم قطر على نطاق واسع، وهو ما يعكس الرؤية والجودة التي صارت مرادفة لشركة الديار القطرية.

الديار في مصر

وتتمتع الديار القطرية في مصر بمحفظة أراض واسعة تمتد إلى 40 مليون متر مربع، ومشروعات ضخمة في وسط وشرق وغرب القاهرة منها : نيو جيزة وسيتي جيت القاهرة الجديدة، وسانت ريجيس القاهرة، فضلًا عن مشروعين على البحر الأحمر بشرم الشيخ والغردقة.