الديار القطرية ترفع استثمارات سانت ريجيس كايرو إلى مليار دولار

شريف عمر:تستعد شركة الديار القطرية، لافتتاح فندق سانت ريجيس كايرو، بكورنيش النيل، فى مارس المقبل، باستثمارات إجمالية تبلغ نحو مليار دولار.قالت مصادر مقربة من الشركة، إنه تم إنجاز جزء كبير من أعمال التشطيب، لافتة إلى أن تكلفة الغرفة الواحدة تقارب نحو 1.5 مليون دولار.وأضافت أن التكلفة الاستثماري

شريف عمر:

تستعد شركة الديار القطرية، لافتتاح فندق سانت ريجيس كايرو، بكورنيش النيل، فى مارس المقبل، باستثمارات إجمالية تبلغ نحو مليار دولار.

قالت مصادر مقربة من الشركة، إنه تم إنجاز جزء كبير من أعمال التشطيب، لافتة إلى أن تكلفة الغرفة الواحدة تقارب نحو 1.5 مليون دولار.

وأضافت أن التكلفة الاستثمارية، كانت تدور حول 560 مليون دولار، لكن تأخر تنفيذات المقاولين، بسبب تردى الأوضاع الأمنية والسياسية، عقب ثورة يناير 2011، أوصلتها فى النهاية إلى مليار دولار، مشيرة الى أن تمويل تم بالكامل عبر استثمارات أجنبية، ما يشير إلى تأكد الشركة من الرواج السياحى المنتظر بالسوق المصرية.

كانت «الديار» قد حصلت على أرض المشروع البالغة 9300 متر، فى فبراير 2008، بسعر 27.500 دولار للمتر، وتم الاتفاق مع مجموعة ماريوت العالمية، على تولى إدارة الفندق الجديد.

وأعلنت الشركة أن المشروع عبارة عن برجين بكورنيش النيل، يشملان 286 غرفة فندقية، وأجنحة، و217 وحدة إسكان، ومجموعة من المطاعم العالمية، ومركز للياقة البدنية، وناد صحى.

ولفتت المصادر، إلى أنه لم يتم بعد بدء إنشاءات الجزء الإدارى، والسكنى، فى ظل رغبة الشركة فى إنهاء الفندق أولا، تمهيدا للترويج لباقى المشروع خلال الفترة المقبلة.

وتمتلك «الديار» حالياً مشروعين رئيسيين بقطاع السياحة، الأول سانت ريجيس، والثانى بمدينة شرم الشيخ، بالإضافة إلى عدة مشروعات عقارية أخرى فى السوق المصرية، بمناطق البحر المتوسط، والقاهرة الجديدة، والجيزة، وأكتوبر، والغردقة.