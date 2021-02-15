الدويتوهات الغنائية في عيد الحب .. إحياء لظاهرة رومانسية ومخاطبة سريعة للجمهور

يراهن كثير من المطربين حاليا على الدويتو الغنائي خاصة في عيد الحب ، ولأول مرة يشهد عيد الحب هذا العام العديد من الدويتوهات الغنائية بين المطربين وليس فقط أغنيات سنجيل منفردة لهؤلاء المطربين مثلما اعتدنا السنين الماضية.

وفطرح الفنان محمد محسن مع زوجته الفنانة هبة مجدي اغنية جديدة بمناسبة اقتراب عيد الحب بعنوان ” أهلا بيك” كلمات الشاعرة نور عبد الله، وألحان محمد النادي، وتوزيع يحيي يوسف، وهم نفس فريق العمل الذي اجتمع من قبل في أغنية «في قلبي مكان»، التي نالت نصيب الأسد من النجاح الجماهيري، واعتبرت واحدة من أشهر أغنيات محمد محسن.

وتأتِ الأغنية الجديدة بعد أصداء ردود الفعل الإيجابية الموسعة، التي لاحقت آخر أعمال محسن «اسلمي يا مصر»، التي أعاد خلالها تقديم النشيد الوطني المصري القديم على طريقته الخاصة عبر فيديو كليب مصور.

كذلك طرح الملحن محمد ضياء أغنية جديدة دويتو مع ندى مدحت وهي مطربة شابة من اكتشاف ضياء الفترة الحالية ” احساس جديد” الأغنية عبارة عن دويتو غنائي يجمع بين ضياء وندى مدحت، من كلمات ناصر الجيل، ألحان وتوزيع محمد ضياء، والكليب مونتاج وإخراج محمد مختار.

مصطفى بدوي : دويتوهات أغاني عيد الحب كانت موجودة في الألفية ثم اختفت هذه الظاهرة السنوات الأخيرة

قال مصطفى بدوي مدير أعمال المطرب محمد فؤاد للمال إن تقديم دويتوهات غنائية في عيد الحب كان موجودا بين المطربين خلال السنين الماضية في بداية الالفية تحديدا لكن اختفت هذه الظاهرة السنوات الاخيرة .

وأشار إلى أن شيرين عبد الوهاب قدمت مع فضل شاكر كليب “كل عام وأنت حبيبي” وحقق نجاحا كبيرا وقتها ، بالإضافة إلى أن الدويتو يكون عبارة عن سكريبت مناسب للحدث ويكون جميلا مقارنة بالأغنية الرومانسية السنجيل لمطرب واحد.

وأكد بدوي أن رسالة الأغنية تصل أسرع للجمهور حينما تكون دويتو غنائي بين مطرب ومطربة.

عوض بدوي : تجديد في الأغنية الرومانسية والمناسبة تحتمل ذلك

وقال الشاعر عوض بدوي إنه منطقيا أن يكون في مناسبة عيد الحب أغنيات دويتو بين صوتين مختلفين حتى لو لم نكن نشاهد أو نسمع هذه النوعية من الأغنيات سابقا .

ويضيف أن هبة مجدي ومحمد محسن دمهم خفيف ومنطقية الحب أن تقدم الأغنية بين راجل وأمرأة وهو تغيير واختلاف في أغاني عيد الحب لأول مرة منذ سنوات .

وأوضح أن مناسبة عيد الحب تحتمل تقديم دويتو غنائي رومانسي بين اثنان من المطربين وكذلك اغنيات منفردة بصوت مطرب واحد فقط .

وأشار أيضا إلى أن عيد الحب ينتظره الجمهور في هذا الموعد كل عام ليحتفلوا به ويكون هناك فرصة لطرح أغنيات رومانسية جديدة للمطربين وتحقق بعضها نجاحا كبيرا لو قدمت فيها كلمة أو لحن جديدين وليست مجرد أغنية حب نفس المرادفات التقليدية التي اعتاد عليها الجمهور فلن تترك أثر أو بصمة مع الوقت.