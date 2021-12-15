ثقافة وفنون

الدويتوهات الغنائية في ختام 2021 .. «ألحان تجارية» تجمع النجوم

بحسب الموزع أكرم عادل والمحلن حلمي بكر
أحمد حمدي 1:28 ص, الخميس, 16 ديسمبر 21 1:28 ص, الخميس, 16 ديسمبر 21

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قرر بعض المطربين اختتام عام 2021 بأغنيات جديدة يقدمونها كدويتو غنائي مع مطربين آخرين ، لتحقيق نسبة مشاهدة كبيرة بها عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بتحميل الأغنيات منها يوتيوب وساوند كلاود وأنغامي وغيرها .

وقدمت الفنانة أصالة أغنية دويتو مع المطرب أحمد سعد “طول السنة” لإحدى شركات الاتصالات وحققت مشاهدة كبيرة في ساعات قليلة من طرحها تجاوزت 13 مليون مشاهدة .

كما قدم المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة أغنية دويتو بعنوان” ضيعنا” مع مطرب المهرجانات عمر كمال مؤخرا وحققت مشاهدة جيدة على يويتوب وصلت الى ارقام جيدة .

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أكرم عادل :  أغنية أصالة وأحمد سعد الجديدة لاتوجد بصمة حقيقية لهما فيها

ويرى الموزع أكرم عادل أن معظم الدويتوهات الغنائية  التي تقدم منذ فترة في السوق هدفها الأساسي تحقيق ربح تجاري ومادي وليس تقديم محتوى فني وموسيقي مميز للمستمع .

 وأضاف أن أغنية أصالة وأحمد سعد الجديدة طول السنة لو دققنا فيها ، نجد أنه لاتوجد بصمة حقيقية فيها لهما الأثنان بل على العكس بصمة الموزع علي فتح الله في الاغنية هي المميزة .

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لكن لا صوت أصالة الطربي ولا أحمد سعد المعروف بغنائه الطربي أيضا في أغنياته موجودا في الأغنية ، لأن لحنها خفيف للغاية لكون الهدف منها تجاريا وليس تقديم منتج فني رائع للجمهور .

ويشير عادل أيضا إلى أن أحمد سعد حدثت له حالة رواج فني كبير الفترة الماضية ، وأصبح من أهم المطربين الذين تقبل عليها شركات الاتصالات والاعلانات التجارية في الفترة الأخيرة .

حلمي بكر : هذه الأغنيات لاتعيش مع الجمهور لفترة طويلة

وقال الملحن حلمي بكر إن المطرب حينما يسعى لتقديم دويتو غنائي مع مطرب أخر يعني ذلك أنه غير قادر على تحقيق نجاحا كبيرا بمفرده في السوق .

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وأضاف أن ذلك مافعلته أصالة مؤخرا ، حينما قدمت أغنية مع أحمد سعد الذي أصبح متوهجا فنيا بدرجة كبيرة في الساحة الفنية خلال الفترة الماضية .

وتابع أن هذه الأغنيات لا تعيش مع الجمهور لفترة طويلة ، لأن ألحانها تجارية ولا تعلق في الاذن لسنوات مثل أغنيات اخرى .

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بقلم أحمد حمدي

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