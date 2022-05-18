الدول المستوردة للمركبات من مصر خلال يناير وفبراير الماضيين

صادرات مصر من السيارات تسجل 5 ملايين دولار

الدولة الحصة السوقية% المملكة المتحدة 35.2 كوت ديفوار 25.6 النيجر 9.6 الكاميـرون 8.9 بنين 6.2 هونج كونج 4.3 ليبيا 2.8 اسرائيل 2.3 ايطاليـا 1.6 الإمارات 1.3 قطر 1 فلسطين 0.7 السعودية 0.5

كشف التقرير الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالى صادرات مصر من السيارات بمختلف أنواعها سجل 5 ملايين و63 ألف دولار خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين.

وانضمت 5 دول جديدة هى «كوت ديفوار، وهونج كونج، والنيجر، وقطر، والإمارات» لقائمة الدول المستوردة للمركبات بمختلف أنواعها من مصر، ليصل إجمالى عدد الأسواق الخارجية المصدرة إليها إلى 13 دولة بنهاية شهر فبراير الماضى.

وبحسب التقرير الذى حصلت «المال» على نسخة منه، فإن المملكة المتحدة تصدرت قائمة الدول الأكثر استيرادًا للسيارات من مصر، بعدما استحوذت على حصة سوقية %35.2 بقيمة بلغت مليونًا و784 ألف دولار خلال تلك الفترة.

وجاءت كوت ديفوار فى المرتبة الثانية بحصة سوقية %25.6 بإجمالى نحو مليون و297 ألف دولار، تلتها النيجر ثالثًا بحصة قدرها %9.6 بقيمة بلغت 484.5 ألف دولار.

وحلت الكاميرون فى المرتبة الرابعة بحصة %8.9 بقيمة 453.2 ألف دولار، أعقبتها بنين فى المركز الخامس بحصة استرادية %6.2 بقيمة 311.7 ألف دولار.

وحصدت هونج كونج المرتبة السادسة، بعدما استحوذت على حصة سوقية %4.3 بإجمالى نحو 218.2 ألف دولار، تلتها ليبيا سابعًا بحصة قدرها %2.8 مسجلة نحو 139.4 ألف دولار.

وتمركزت إسرائيل فى المرتبة الثامنة بحصة استيرادية %2.3 بقيمة 118.5 ألف دولار، أعقبتها إيطاليا فى المركز التاسع بحصة قدرها %1.6 بنحو 79.3 ألف دولار.

وتمركزت الإمارات فى المرتبة العاشرة بحصة سوقية 1.3% بإجمالى نحو 65 ألف دولار، تلتها قطر فى المركز الحادى عشر بحصة قدرها %1 بنحو 51.5 ألف دولار.

واحتلت فلسطين المرتبة الثانية عشرة بقائمة الدول المستوردة للمركبات من مصر، مستحوذة على حصة سوقية %0.7 بقيمة بلغت 35.3 ألف دولار، تلتها السعودية فى المركز الثالث عشر بحصة قدرها %0.5 بإجمالى نحو 24 ألف دولار خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين.

إعداد – المال