الدول العربية تعفو عن صادرات مصر من الخضراوات والفاكهة

- السعودية تستأنف استيراد الجوافة خلال أيام.. والسودان قبل نهاية العامالصاوي أحمد وأحمد اللاهونىعانى قطاع الحاصلات الزراعية، من قرارات حظر اتخذتها بعض الدول العربية والأوربية خلال الموسم الماضى 2016/2017، لكن الحكومة متمثلة فى وزارتى التجارة والزراعة نجحت فى استئناف التصدير لتلك الدول مرة أخ

– السعودية تستأنف استيراد الجوافة خلال أيام.. والسودان قبل نهاية العام



الصاوي أحمد وأحمد اللاهونى

عانى قطاع الحاصلات الزراعية، من قرارات حظر اتخذتها بعض الدول العربية والأوربية خلال الموسم الماضى 2016/2017، لكن الحكومة متمثلة فى وزارتى التجارة والزراعة نجحت فى استئناف التصدير لتلك الدول مرة أخرى باستثناء محصول الجوافة الطازجة للسعودية وجميع المحاصيل للسودان، ومازالت المفاوضات معها مستمرة حتى الآن.

وامتدت تلك الجهود لإثناء عدد من دول العالم الأخرى عن فرض حظر على وارداتها من الفواكه والخضر المصرية، كان آخرها قرار روسيا بالأمس بوقف حظرًا فرضته على البطاطس المصرية من 8 مناطق.

يشار إلى أن بعض الدول بينها السعودية والإمارات والبحرين والكويت، قد فرضت حظرًا على استيراد ثمار الفلفل والخس والجوافة والفراولة من مصر مؤقتاً، خلال الموسم الماضى، وفرضت أمريكا حظرًا على الفراولة، وروسيا على البطاطس، بعد فحص وتحليل عينات وثبت استمرار ورود شحنات عالق بها بعض متبقيات المبيدات.

وتعود أزمة حظر الحاصلات الزراعية لسبب رئيسى وهو مرور شحنات عالق بها بعض متبقيات مبيدات، لكن الحكومة تغلبت على هذا الأمر باستحداث نظامًا جديدًا للرقابة بالتعاون بين وزارتا التجارة والزراعة، يتضمن فحص وتحليل لجميع الشحنات المصدرة، لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات العالمية، وشروط الدولة المستوردة، منعًا لتمرير أى شحنات قد تكون عالقة بنسبة مبيدات أعلى من المسموح به.

وقال مصطفي النجاري، أمين صندوق المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن المملكة العربية السعودية تسمح بدخول جميع المنتجات الزراعية لها عدا الجوافة الطازجة، مشيرًا إلى أن قرار استئناف التصدير لتلك الدول مرة أخرى شهادة جديدة تضاف للمنظومة الناجحة التي تعتمدها مصر فيما يتعلق بتحسين جودة الصادرات المختلفة سواءا خضراوات وفاكهة.

يذكر أن حجم الصادرات في الفترة من سبتمبر إلى مارس الماضي، بلغ مليار و200 مليون و43 ألف دولار بزيادة 2 %، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي، التي سجلت مليار و197 مليون دولار.

وأضاف الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، في تصريحات له أمس، أنه سيتم سحب عينات من الشحنات التي يتم تصديرها من الجوافة والمحاصيل الأخرى المعتمدة في المنظومة الرقابية المصرية للتأكد من أن متبقيات المبيدات ضمن الحدود القصوى المسموح بها، مع ارفاق شهادة التحليل المعملي مع شهادة الصحة النباتية لكل شحنة .

وصدر قرار من وزيري الزراعة والصناعة رقم 670 لسنة 2017 في نوفمبر لتشديد الرقابة علي الصادرات وهي تشترط تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة في المزارع التي تريد التصدير من خلال التسجيل والفحص الدوري للمزارع، وتطبيق معايير “الكوديكس” -دستور الغذاء العالمي – فيما يتعلق بمعدلات الجودة في التصدير.

وأكد محسن البلتاجي، رئيس جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية، أن هناك جهود متواصلة في التنسيق مع الدول المختلفة، لعرض الإجراءات الجديدة التي اتخذتها مصر في هذا الشأن، من أجل فتح أسواقها أمام صادرات مصر من المحاصيل الزراعية المختلفة، مؤكدًا أن مصر لن تصدر أي منتج زراعي غير مطابق للمواصفات والاشتراطات والإجراءات التي تم إقرارها مؤخرًا.

وأشار تقرير رسمي للإدارة المركزية للحجر الزراعي، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، صادر قبل أيام، إلى ارتفاع الصادرات الزراعية المصرية من الخضر والفاكهة إلى مختلف دول العالم خلال الموسم الحالي (سبتمبر – مارس ) الماضي، وبلغ حتى الآن مليوني و880 ألف طن.

وأوضح التقرير أن هناك طفرة ملحوظة في صادرات مصر من الموالح والبطاطس حتى الآن، وبلغ إجمالي ما تم تصديره من الموالح مليون و190 ألف طن، وما تم تصديره من البطاطس 672 ألف طن، فضلاً عن ارتفاع صادرات مصر من محاصيل البصل، الفاصوليا، الفراولة، الخيار، الباذنجان، الفلفل، الرمان، المانجو، والعنب.

وأعلنت هالة الدكرورى، رئيس الإدارة المركزية للتمويل واللوجيستيات بهيئة تنمية الصادرات، أن وزارة التجارة تواصلت مع الجانب السعودى مطلع الشهر الحالى لرفع الحظر عن الجوافة الفريش، متوقعة فك الحظر خلال أيام، خاصة بعد قرار البحرين الأخير.

أما عن حظر السودان، فأشارت إلى ان الوزارة تبذل قصارى جهدها بالتعاون مع جهة سيادية لإنهاء القرار قبل نهاية العام.

وقرر السودان، فى مارس 2017 فرض حظر شامل على السلع الزراعية المصرية، فى تصعيد جديد، بعد حظر فى سبتمبر 2016 الفواكه والخضراوات والأسماك المصرية بدعوى مخاوف صحية.

ووفقًا لأحدث نشرة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فقد احتلت السودان المرتبة الأولى للصادرات المصرية في دول حوض النيل بما قيمته 4 مليارات جنيه عام 2016، مقابل 3 مليارات عام 2014، وتمثلت أهم الأصناف فى الصناعات الغذائية واللدائن ومصنوعاتها “مواد خام لصناعة البلاستيك”، وسكر ومصنوعاته، وحديد ومصنوعاته.