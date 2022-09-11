الدول العربية تستحوذ على 53% من صادرات الأغذية المصرية

كشفت النشرة الشهرية الصادرة عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية عن أن الصادرات الغذائية إلى المجموعات الدولية تنوعت خلال النصف الأول من العام الحالي.

وأضافت النشرة أن الدول العربية استحوذت على 53% من حجم هذه الصادرات، وبينما استحوذ الاتحاد الأوروبي على 18% وباقي دول العالم 16% ودول أفريقية غير عربية 7% والولايات المتحدة الأمريكية 6%.

وكان المهندس هاني برزي، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية في مصر، أعلن أن صادرات الصناعات الغذائية حققت حوالي 2.17 مليار دولار، في النصف الأول من العام الجاري، بنسبة نمو 2.4%، مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2021، والتي كانت حوالي 2.11 مليار دولار.

وأضاف، في بيان الأربعاء الماضي، أن الصادرات إلى الدول العربية تربعت على قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال النصف الأول من عام 2022، بقيمة 1.08 مليار دولار، تمثل 50% من إجمالي الصادرات الغذائية، بنسبة تراجع 3% وبقيمة 31 مليون دولار، يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 427 مليون دولار، بنسبة زيادة 22%، وتمثل 20% من إجمالي الصادرات، ثم الولايات المتحدة الامريكية بقيمة 148 مليون دولار.

وتمثل 7% من إجمالي الصادرات، بنسبة نمو 31%، الدول الأفريقية غير العربية، بقيمة 144 مليون دولار، وتمثل 6% من إجمالي الصادرات بنسبة تراجع 24%، أما باقي المجموعات الدولية فكانت الصادرات بقيمة 363 مليون دولار، وتمثل 17% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية، خلال نفس الفترة.

كتب: محمد ريحان والصاوي أحمد