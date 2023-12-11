الدول الأكثر تضررا من التغيرات المناخية تثير ضجة بسبب مسودة كوب 28

أثارت مسودة قمة المناخ كوب 28 ضجة يوم الاثنين عندما اقترحت المسودة الأولى لاتفاق المناخ على الدول “خفض” الوقود الأحفوري بدلا من التخلص التدريجي منه، بحسب تقرير لـ سكاي نيوز.

وتقترح مسودة الاتفاقية، المعروفة أيضاً باسم “التقييم العالمي”، قائمة بالإجراءات التي “يمكن” أن تتخذها البلدان.

يقترح البند المثير للجدل على البلدان: “الحد من استهلاك وإنتاج الوقود الأحفوري، بطريقة عادلة ومنظمة ومنصفة من أجل تحقيق صافي الصفر بحلول عام 2050، أو قبله، أو في حدوده، بما يتماشى مع العلم”.

وكانت الدول الأكثر تضررا من التغيرات المناخية – الواقعة فوق الجزر – غاضبة من عدم إصرار المسودة على “التخلص التدريجي” من الوقود الذي يؤدي إلى تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري وعدم وجود مواعيد نهائية للقيام بذلك – حيث يؤدي ارتفاع منسوب مياه البحر بسبب تغير المناخ إلى تآكل شواطئها.

ضجة بسبب مسودة قمة المناخ كوب 28

وقال جون سيلك، وزير الموارد الطبيعية في جزر مارشال، أمام حشد كبير من الصحفيين: “لن نذهب بصمت إلى قبورنا المائية”.

وتقدر الدولة الواقعة في المحيط الهادئ أن إنقاذ بعض جزرها سيكلف 35 مليار دولار فقط.

لكن منتجي الوقود الأحفوري الذين يقاومون الضغط من أجل إنهاء استخدام الوقود الأحفوري – مثل المملكة العربية السعودية والعراق – سوف يستمدون الدعم من المحاذير والشروط الواردة في النص، بما في ذلك استخدام كلمة “يمكن”، بدلاً من “يجب”. .

ومع ذلك، لا يزال من الممكن أن تخيف اللغة أمثال منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، التي تضم المملكة العربية السعودية والعراق.

وحث رئيس مؤتمر الأطراف 28 وكبير الإماراتيين سلطان الجابر الدول على “تركيز الجميع على حل أصعب القضايا التي لا تزال قائمة”.

وقال “أحتاج إلى أن تظهر جميع الأطراف المزيد من المرونة لإيصالنا إلى خط النهاية”.

وأردف:”العالم يراقب. دعونا لا نرتاح حتى ننجز هذا.”

تضاءل فرص الحد من ارتفاع درجة الحرارة

وقال وزير البيئة في ساموا سيدريك شوستر، متحدثا نيابة عن مجموعة الدول الجزرية الصغيرة، إنه يبدو أن بعض الدول تمتعت “بمعاملة تفضيلية” – في سخرية واضحة من أعضاء أوبك، التي تعد الإمارات العربية المتحدة عضوا فيها أيضا.

وقال إن “اللغة الضعيفة” من شأنها أن “تمحو فرصنا” في الحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية – وهو “خط أحمر” للدول الجزرية، التي ستفقد المزيد من الأراضي إذا ارتفعت درجات الحرارة العالمية بأكثر من 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة.

وحذر شوستر من أن “أي نص يمس بـ 1.5 سيتم رفضه”.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية إن اللغة تحتاج إلى “تعزيز”، ووصفتها وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بأنها “غير كافية ومخيبة للآمال… وبعيدة كل البعد عما يحتاجه العالم”.

ورحب الناشطون بمقترحات أخرى للعمل “يمكن” أن تتخذها الدول والتي تم تضمينها في المسودة – بما في ذلك اقتراح مضاعفة الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، والذي لم يحصل في السابق على دعم بالإجماع.

كما أعربوا عن ترحيبهم باقتراح خفض الوقود الأحفوري “بطريقة عادلة ومنظمة ومنصفة”، مما يسمح للاقتصادات النامية والأصغر بأخذ وقت أطول من الدول الأكثر ثراء.

وكانت الإصدارات السابقة من الوثيقة أقرب إلى قائمة مختصرة من الخيارات، في حين أن نسخة اليوم تعتبر مسودة أولى لاتفاق نهائي من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28).