الدول الأفريقية تعرض مشروعاتها في الطاقة النووية بمجالات الصحة والزراعة بمعرض «أفرا»  

افتتحت هيئة الطاقة الذرية المصرية معرضا لعرض مشروعات الدول الأفريقية في مجالات الطاقة النووية في الصحة والزراعة “أفرا” حيث افتتحه الوزارء الأفارقة المعنيون عن الأنشطة النووية من دول ليوستو ، بتسوانا، السودان ، زيمبابوي بالإضافة إلى السفراء الأفارقة المعتمدين بمصر وكبار المسئولين من الدول الأفريقية المشاركين في الاجتماع الوزاري.

وحضر الافتتاح كل من الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية المصرية والدكتور شوكت عبد الرازق مدير التعاون الفني لقطاع أفريقيا بالوكالة الدولية للطاقة الذرية والدكتور فاديل مدهايو رئيس منظمة الأفرا.

وقد شارك في المعرض الدول الأعضاء في منظمة الأفرا لعرض نماذج من بعض المشروعات التي تغطي مجالات الطب والزراعة والتربة والصناعة وغيرها.

وشمل الجناح المصري استعراض أنشطة مجمع مفاعل مصر البحثي الثاني وإنتاج النظائر المشعة لأغراض التشخيص والعلاج الطبي لأمراض السرطان خاصة من نظائر الموبلدنيوم 99 و اليود 125 والايرديوم 192 بنوعيه، واليود 131. وتسعى مصر لتسويق هذه النظائر للدول الأفريقية.

وقد عرض المشاركون من الجزائر، الخبرات المتوافرة في مجالات الطب النووي بالجزائر والتي تشمل 46 وحدة طب نووي لخدمة المرضى بالسرطان، كما أنه يوجد لدى الجزائر أحد مراكز التميز على المستوى الأفريقي في مجال الطب النووي. ومن الكاميرون، مشروع الأفرا لمكافحة أمراض الحيوانات عن طريق اللقاحات والتقنيات النووية.

وكذلك تم عرض مشروعات استخدامات التقنیات النوویة لدراسة مصادر المیاه بكینیا، ومتابعة نظائر الرصاص والكادمیوم في الغذاء بلیبیا، إنتاج طفرات الطماطم بموریشیوس، إنتاج طفرات السمسم بالنیجر، و إنتاج طفرات الصویا بالكونغو، و مكافحة ذبابة الفاكھة في نیجیریا، و مكافحة الإضافات الكیمیائیة بالغذاء في السودان.

وسيشهد ختام المناقشات بين الوزراء الأفارقة المعنيين بالطاقة الذرية والوفود الرسمية الأفريقية المشاركة والسفراء الأفارقة بالقاهرة والمنسقين الوطنيين ومدير و مسئولي التعاون الفني لقطاع أفريقيا بالوكالة الدولية للطاقة الذرية ورئيس منظمة الأفرا و بعض ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة في أفريقيا والشركاء الآخرين في التنمية، تمهيدا لإعلان القاهرة 2022 للأفرا.

وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم الإعلان في الجلسة الختامية عن ” إعلان القاهرة للأفرا 2022″ في حضور هيوا لايو نائب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي وصل القاهرة أمس واستقبله رئيس هيئة الطاقة الذرية المصرية ومدير التعاون الفني لقطاع أفريقيا بالوكالة الدولية للطاقة الذرية.