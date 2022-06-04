«الدولي للأسماك» يبحث التعاون مع وزير الشئون الزراعية الدولية للسفارة الأمريكية بالقاهرة

استقبل الدكتور أحمد نصر الله مدير المركز الدولي للأسماك بمصر، الدكتور كيرت سيفارث الوزير المفوض للخدمات الزراعية الأمريكية بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور أحمد والي المستشار الزراعي بالسفارة، على هامش زيارة تفقدية لأعمال المركز في مجال الاستزراع السمكي والثروة المائية في مصر وأفريقيا .

وخلال الزيارة تعرف الوزير الأمريكي على أهم البرامج الرائدة للمركز في مجالات البحث العلمي في مصر وأفريقيا منذ عام 1998 بما في ذلك برنامج تحسين سلالات البلطي – سلالة العباسة ومشروع استخدام تكنولوجيا المناخ الصديقة للبيئة في إدارة المزارع السمكية.

وأكد الدكتور أحمد نصرالله مدير المركز الدولي للأسماك، على الدعم والتعاون مع وزارة الزراعة المصرية والمعمل المركزي لبحوث الأسماك الشريك الوطني للمركز في مصر، لافتا إلى أن مركز بحوث الأسماك بالعباسة واسمه الحالي، المعمل المركزي لبحوث الأسماك، أنشئ بمنحة من الحكومة الأمريكية.

واستعرض نصرالله دور المركز الريادي في إعداد خطة العمل الوطنية لصحة الأحياء المائية 2022 – 2028 في مصر بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو” والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، مشيرا إلى دور المركز في تمكين بائعات الأسماك في الأسواق المحلية في محافظة الشرقية، من خلال عرض بث مباشر من معرض أفريقيا للتصنيع الغذائي لعدد من المستفيدات من مشروع تمكين السيدات بائعات الأسماك في مصر والمشاركات في الحدث.

وأوضح نصرالله استراتيجية عمل المركز المستقبلية التى تتماشى مع الاستراتيجية الزراعية المصرية الطموحة، ووجود تعاون مشترك مع الجهات المختصة لتنمية الثروة السمكية والحد من أثر التغيرات المناخية على الاستزراع السمكى في مصر وإفريقيا.

وفي ختام اللقاء أثنى الوزير الأمريكي على التعاون مع اتحاد منتجي الصويا الأمريكي وإنشاء مركز تميز فول الصويا في مصر والشرق الأوسط والذي تم إنشاؤه منذ عامين ومقره بالمركز الدولي للأسماك بالعباسة لتنمية قدرات العاملين في مجال الاستزراع السمكي للمصريين والعرب بالإضافة للمساهمة في نقل التقنيات الحديثة في الاستزراع السمكي معرباً عن رغبته في امتداد التعاون المستقبلي في جميع المجالات.