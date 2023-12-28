«الدولية للمحاصيل» تُساهم بـ40% في رأسمال «غرب المنيا للزراعات المحدودة»

قرر مجلس إدارة الشركة “الدولية للمحاصيل الزراعية” بالإجماع المُساهمة بنسبة 40% في “غرب المنيا للزراعات المحدودة”، وهي كيان ذات مسؤولية محدودة يصل رأسماله إلي 100 مليون جنيه، بحسب بيان أصدرته الأولى اليوم للبورصة المصرية.

كما تمت الموافقة علي تفويض كل من أحمد عبد الرحمن، وحسن خليفة ذكري، ومحمد رفعت محمود ذكي، وإبراهيم محمد محمد المتولي،وعمرو محمد إبراهيم محمد بدوي، مجتمعين أو منفردين في إبلاغ ذلك القرار للجهات الإدارية، بالإضافة إلي التأشير به في السجل التجاري، والغرفة التجارية، والهيئة العامة للاستثمار، والمناطق الحرة أيضًا.