الدولية للمحاصيل تعتمد إضافة نشاط إنتاج المبيدات

رجب عزالدين وافقت عمومية شركة الدولية للمحاصيل الزراعية على إضافة نشاط تعبئة وإنتاج المبيدات الزراعية إلى قائمة أغراض الشركة. وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن عموميتها المنعقدة فى 4 ديسمبر الماضى وافقت أيضا على إضافة فرع إنتاجى جديد بالمنطقة…



رجب عزالدين

وافقت عمومية شركة الدولية للمحاصيل الزراعية على إضافة نشاط تعبئة وإنتاج المبيدات الزراعية إلى قائمة أغراض الشركة.

وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن عموميتها المنعقدة فى 4 ديسمبر الماضى وافقت أيضا على إضافة فرع إنتاجى جديد بالمنطقة الصناعية بجمصة بمحافظة الدقهلية.

وأسست الدولية للمحاصيل عام 1995 وتعمل فى مجال شراء أقطان الزهر من المنتجين والتجار والتعاقد مع شركات حلج الأقطان لحليج القطن وبيع النواتج، وكذلك الإتجار في البذور والتقاوي الزراعية والأعلاف والمواد الخاصة بها والاستثمار في الأوراق المالية سواء كانت أسهماً أو سندات شراء أو بيع والاشتراك في تأسيس الشركات أو شراء حصص بها أو الاستحواذ عليها لغرض الشركة، كما تم إضافة نشاط الاستيراد لنشاط الشركة في 2017.

ويبلغ رأسمال الشركة 168 مليون جنيه موزعا على 84 مليون جنيه بقيمة اسمية 2 جنيه للسهم الواحد، ويتوزع هيكل ملكيتها بين الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات آل الجبلى وشركاه (21.8739%) ، عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي (7.78%)،شريف مصطفى الجبلي (7.74%)،صالح عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي (6.12%)، وآخرون.

