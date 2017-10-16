الدولية للمحاصيل تدرس التفاوض لخفض ثمن أرض جمصة

منى عبد الباريقال مصدر بالشركة الدولية للمحاصيل الزراعية إن الشركة تدرس التفاوض مع محافظة الدقهلية لخفض قيمة أرض جمصة البالغ إجماليها 22 مليون جنيه، عقب تسلم الشركة مساحة 75.9 ألف متر مربع، بينما كانت المساحة المخصصة للشركة نحو 80 ألف متر مربع.وأشار المصدر، في تصريحات، لـ"المال"، إلى أن

منى عبد الباري





قال مصدر بالشركة الدولية للمحاصيل الزراعية إن الشركة تدرس التفاوض مع محافظة الدقهلية لخفض قيمة أرض جمصة البالغ إجماليها 22 مليون جنيه، عقب تسلم الشركة مساحة 75.9 ألف متر مربع، بينما كانت المساحة المخصصة للشركة نحو 80 ألف متر مربع.





وأشار المصدر، في تصريحات، لـ”المال”، إلى أن الشركة سددت جزءًا كبيرًا من قيمة أرض جمصة التي تسلمتها، مطلع شهر أكتوبر، من محافظة الدقهلية، والبالغ إجماليها 22 مليون جنيه، فيما يتبقى دفعة صغيرة وأخيرة من المبلغ سيتم سدادها فى ديسمبر المقبل.

ورفض الإفصاح عن أى تفاصيل بشأن كيفية سداد الدفعة المتبقية أو الأغراض التى تُستغل الأرض فيها، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن كامل قيمة الأرض ستسدد من الموارد الذاتية للشركة.

كانت الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية قد أعلنت تسلمها 75.9 ألف متر مربع من قطعة الأرض المخصصة لها بالمرحلة الرابعة بالمنطقة الصناعية في جمصة.

ولفت المصدر إلى قيام الشركة حاليًّا بدراسة البدائل المتاحة لاستغلال الأرض، مرجحًا استخدامها فى أكثر من غرض نظرًا لاتساع مساحتها.

كان نفس المصدر بالشركة قد قال، لـ”المال”، فى يونيو الماضي، إن “الدولية” كانت قد سدّدت ما قيمته 16 مليون جنيه من قيمة الأرض.

وسجلت “الدولية للمحاصيل الزراعية”، العام المالي 2016– 2017، ما قيمته صافي ربح قدره 7,401 مليون جنيه، مقارنة بـصافي ربح قدره 592,534 جنيه، العام المالي السابق، بدعم من ارتفاع أسعار التقاوى والأسمدة بعد زيادة أسعارها.

وكانت الحكومة قد قررت زيادة أسعار الأسمدة المورَّدة إليها من حوالى 2000 جنيه إلى 3 آلاف جنيه، مطلع العام الحالى، بينما يسجل سعر الطن بالسوق الحرة المحلية 5 آلاف جنيه للطن، ما أسهم فى تعزيز ربحية الشركات، وزيادة قيمة مبيعاتها.

وتعمل الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية فى خلط وتعبئة الأسمدة، والاتجار فى الحاصلات الزراعية، والاتجار فى البذور والتقاوى الزراعية، ويبلغ رأسمال الشركة 168 مليون جنيه، موزعًا على 84 مليون سهم، بقيمة اسمية للسهم 2 جنيه.