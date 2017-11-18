الدولية للمحاصيل تحيي دراسة جدوى إنشاء مصنع مبيدات

قال أحمد منتصر، العضو المنتدب للشركة الدولية للمحاصيل الزراعية، إن شركته تقوم حاليًّا بإعادة دراسة الجدوى الخاصة بمشروع إنشاء مصنع للإنتاج وتعبئة المبيدات الزراعية، وذلك في إطار خطة استغلال أرض جمصة.

وأشار منتصر، في تصريحات لـ “المال”، إلى أن الشركة قامت في عام 2010 بوضع دراسات جدوى لإنشاء مصنع مخصص لهذه الأنشطة، وتوقف الأمر آنذاك، وتدرس حاليا امكانية اعادة إحياء المشروع.

وتابع: “نقوم حاليًا بتحديث دراسات الجدوى الخاصة بالمشروع، إلا أنه لم يتم الانتهاء منها بعد، ولكن المشروع الذي سيتم إنشاؤه سيكون مملوكا للشركة بالكامل ولن نستعين بأي شركاء، كما أن القرار الاستثماري سيتوقف بالكامل على نتائج دراسات الجدوى”.

وكانت إدارة البورصة قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري عن الموافقة على تعديل غرض الشركة وإضافة نشاط إنتاج وتعبئة المبيدات الزراعية للنشاط الأساسي الخاص بها، كما أعلنت الشركة أيضا عن موافقة مجلس إداراتها في هذا الصدد.

وقد أعلنت “الدولية للمحاصيل الزراعية، أكتوبر الماضي، عن تسلمها 75.9 ألف متر مربع من قطعة الأرض المخصصة لها بالمرحلة الرابعة بالمنطقة الصناعية في جمصة، وأنها تقوم بدراسة البدائل المتاحة لاستغلال الأرض.

وكان مصدر بالشركة قال لـ “المال” سابقا إنه من المرجح أن تقوم الشركة باستخدام أرض جمصة في أكثر من غرض نظرًا لاتساع مساحتها.

وقال منتصر إنه ما زال يتبقى من إجمالي قيمة الأرض مبلغ 5 ملايين جنيه سيتم سدادها على دفعتين لمحافظة الدقهلية، الأولى ديسمبر 2017، والثانية ديسمبر 2018.

وقد سددت الشركة لمحافظة الدقهلية في وقت سابق 16 مليون جنيه من إجمالي قيمة الأرض البالغة 22مليونا، فيما أشار منتصر إلى أنه ربما يتم خفض مبلغ الخمسة ملايين جنيه المتبقية من قيمة الأرض إذا ما قامت محافظة الدقهلية بإعادة تقييم قيمة الأرض بسبب تسلم مساحة أقل من المتفق عليها سابقا.

وبلغ صافي مساحة أرض جمصة التي تسلمتها “الدولية للمحاصيل الزراعية” 75.9 ألف متر مربع، فيما كانت المساحة المخصصة للشركة نحو 80 ألف متر مربع.

وأظهرت القوائم المالية للدولية للمحاصيل الزراعية عن الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2016 – 2017 تحقيق صافي ربح قدره 1.434 مليون جنيه، مقارنة بـ519 ألف جنيه في الفترة المماثلة من العام السابق.

وتعمل الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية فى خلط وتعبئة الأسمدة، والاتجار فى الحاصلات الزراعية، والاتجار فى البذور والتقاوى الزراعية، ويبلغ رأسمال الشركة 168 مليون جنيه، موزعًا على 84 مليون سهم، بقيمة اسمية للسهم 2 جنيه للسهم.